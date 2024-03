To jest najważniejszy kosmetyk w Twojej szafce. Działa na zmarszczki i chroni przed poważnymi chorobami

Wszyscy kochamy słońce, z jednej strony stanowi ono rewelacyjne źródło witaminy D, z drugiej, niestety posiada również szerokie spectrum działań niepożądanych. Wiecie, że to właśnie promienie słoneczne uznawane są za jeden z głównych czynników, które odpowiadają za starzenie się skóry, w tym także za zmarszczki. Dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona naszej skóry przed słońcem. Wybierając się na plażę raczej nie zapominamy o kremach do opalania i pamiętamy, by regularnie smarować się wysokimi filtrami. Gorzej jest jednak ze skórą twarzy, eksperci podkreślają, że kremy SPF to podstawa pielęgnacji i powinny być aplikowane codziennie, niezależnie od pory roku, szczególnie ważne są one w przypadku osób, które w swojej pielęgnacji stosują retinol oraz kwasy. Najlepiej wybierać krem z SPF50, który zapewni najwyższą ochronę przeciwsłoneczną. Obecnie na rynku jest wiele kosmetyków SPF, które dedykowane są różnym rodzajom skóry, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Top 3 kremy z SPF, które kupisz w perfumeriach Douglas

Dr Susanne von Schmiedeberg L-Carnosine Anti-A.G.E. Cream SPF 30

L-karnozyna Anti-A.G.E. Krem SPF 30 do każdego rodzaju skóry skutecznie przeciwdziała powstawaniu zmarszczek spowalniając scukrzanie komórek. Unikalny składnik aktywny L-karnozyna może redukować A.G.E.s (produkty końcowe zaawansowanej glikacji), a tym samym spowalniać proces starzenia się skóry. Formuła pielęgnacyjna z SPF 30 nawilża skórę i chroni przed starzeniem się skóry pod wpływem światła dzięki filtrom UVA i UVB. Zgodny z hawajskim prawem rafowym, ponieważ nie zawiera oksybenzonu i oktinoksanów. Widoczny rezultat: młodzieńcza, promienna i chroniona skóra. Dostępny w Douglasie w cenie 295,20 zł.

i Autor: Materiały prasowe Douglas

Douglas Collection Make-UpSkin Augmenting CC Cream

Wielofunkcyjna formuła kremu CC Skin Augumenting Foundation z kolekcji Douglas umiejętnie łączy w sobie zalety pielęgnacji i makijażu. Nadaje skórze super-równomierny wygląd z dopasowaną kryciem, wyrównuje koloryt skóry i zapewnia mocne krycie. Składniki, takie jak ekstrakt z hibiskusa i kwas hialuronowy zapewniają skórze nawilżenie i przeciwdziałają przedwczesnemu starzeniu się skóry, czynnik SPF 50 zapewnia intensywną ochronę przed światłem słonecznym. Produkt sprawdza się jako podkład, ale również korektor, zapewniając nieskazitelne wykończenie. Cena w Douglasie: 72,20 zł.

i Autor: Materiały prasowe Douglas

Morphe Sunsetter SPF 30 High-Protection Broad-Spectrum Setting Spray

Zadbaj o wygląd i wzmocnij ochronę przeciwsłoneczną dzięki tej ultradrobnej mgiełce z filtrem SPF 30, która utrwala makijaż. Cena w Douglasie to 79,20 zł.

i Autor: Materiały prasowe Douglas