To lekkie serum z tripeptydami ujędrnia, wygładza zmarszczki mimiczne, a przy tym jest idealne, gdy masz skórę skłonną do zaskórników i niedoskonałości

myPREserum Żelowe serum tripeptydowe to kosmetyki idealny dla osób ze skórą tłustą, mieszaną, skłonną do niedoskonałości, a przy tym z pierwszymi, drobnymi zmarszczkami. Lekka formuła w żelu wygładza pierwsze zmarszczki i linie, ekspresowo nawilża i reguluje natłuszczenie skóry, dzięki czemu stanowi idealną bazę pod makijaż, szczególnie dla skóry przetłuszczającej się. To jednak nie koniec zalet! Żelowe Serum od MIYA odświeża, redukuje oznaki zmęczenia na twarzy i wokół oczu, a przy tym nie zapycha porów, nie powoduje zaskórników i zmian trądzikowych.

Działanie serum zostało potwierdzone w badaniach aplikacyjnych.

Po 3 tyg. regularnego stosowania:

90% osób potwierdziło, że serum wygładza zmarszczki, zmniejsza widoczność linii,

85% osób potwierdziło, że serum wyraźnie wygładza i poprawia wygląd skóry,

myPREserum Żelowe serum tripeptydowe – składniki:

Skuteczne działanie serum to zasługa opatentowanego tripeptydu sygnałowego (Palmitoyl Tripeptide-5), który wspomaga proces odbudowy skóry i regeneracji. Skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna. W żelowej formule znajdziesz także:

niacynamid - spłyca pierwsze zmarszczki mimiczne, reguluje natłuszczenie, matując skórę mieszaną i tłustą.

betaina – wygładza i wyraźnie poprawia nawilżenie skóry,

miąższ z aloesu i kokosa - ekspresowo nawilżają, odświeżają i poprawiają miękkość skóry.

pantenol i alantoina - koją i łagodzą podrażnienia.

Od pierwszej aplikacji znika uczucie ściągnięcia, a skóra staje się nawilżona, bardziej miękka i gładka. Bez względu na to czy stosujesz serum rano czy wieczorem, efekty będą szybko zauważalne, a skóra odzyska zdrowy wygląd.

Serum jest dostępne w drogeriach Rossmann oraz na www.miyacosmetics.com