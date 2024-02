To mój najlepszy tusz do rzęs! Wydłuża, pogrubia oraz podkręca. Rzęsy nigdy nie wyglądały lepiej

Piękne i zmysłowe spojrzenie to marzenie wielu kobiet, a tusz do rzęs to absolutny niezbędnik w kosmetyczce. Czy widziałaś, że pierwsze próby stworzenie tuszu do rzęs odjął Eugene Rimmel w 1860 roku. Jego produkt był niczym innym jak sproszkowanym węglem z rozcieńczoną wodą. Preparat był aplikowany na rzęsy przy pomocy specjalnie szczoteczki. Dzisiejsze tusze do rzęs są o wiele bezpieczniejsze i wygodniejsze.

Mam w swojej kosmetyczce kilka tuszów do rzęs, po które sięgam najczęściej. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. Idealnie wydłużają i podkręcają rzęsy. Oto one:

Charlotte Tilbury - PILLOW TALK PUSH UP LASHES - tusz do rzęs wydłużający

Pillow Talk Push Up Lashes zapewnia długotrwałą objętość, wydłużenie i 24-godzinny nieobciążający efekt liftingu. Innowacyjna szczoteczka ma płaską stronę do nakładania tuszu i stronę do rozczesywania, z włosiem docierającym do każdej rzęsy od nasady aż po końce. Dzięki diamentowemu kształtowi włosie dopasowuje się do kształtu oka, zapewniając efekt otwartego spojrzenia.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

BENEFIT COSMETICS - They’re Real! Magnet - Ekstremalnie wydłużająca maskara

Szczoteczka o magnetycznym rdzeniu przyciąga magnetyczną formułę, która pokrywa twoje rzęsy daleko poza ich końce dla efektu liftingu i wydłużenia. Zawiera wypustki ZigZag, które idealnie rozczesują i rozdzielają włoski. Wzbogacona minerałami formuła tuszu jest lekka, niewyczuwalna na rzęsach, a efekt wydłużenia i intensywność można budować. Nie rozciera się i nie kruszy!

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

YVES SAINT LAURENT - Lash Clash – nadający ekstremalnej objętości tusz do rzęs

Sekret Lash Clash leży w masywnej szczoteczce o podwójnie stożkowej budowie. Aplikator stopniowo wydłuża i pogrubia rzęsy, gwarantując całodzienną trwałość. Dzięki swojej kremowej konsystencji pogrubiający tusz do rzęs jest intuicyjny i prosty w aplikacji. Innowacyjna formuła bez parabenów łączy się z czarnym pigmentem i substancjami zapobiegającymi rozmazywaniu, aby zapewnić Twoim rzęsom ekstremalne wydłużenie i kolor.

i Autor: Materiały prasowe YSL

SEPHORA COLLECTION - Size Up - Maskara zwiększająca objętość rzęs

Wzbogacony mikrogranulkami zwiększającymi objętość tusz do rzęs ma długotrwałą formułę, która utrzymuje się przez cały dzień. Inny atut Size Up? Szczoteczka w kształcie klepsydry zapewniająca natychmiastową objętość: w środku krótkie włókna obciążają rzęsy, zapewniając intensywny, ultra-czarny efekt objętości. Na końcach długie włókna rozprowadzają formułę wzdłuż rzęs, tworząc długą, podkręconą, wydłużoną grzywkę.

i Autor: Materiały prasowe Sephora