To najbardziej mutlifunckyjny kosmetyk do makijażu. Z nim nie potrzebujesz nic innego

Skuteczna pomoc dla ekstremalnie wysuszonej i podrażnionej skóry dłoni. Balsam-krem S.O.S od marki YOPE dla dłoni intensywnie odżywi, na długo nawilży i zregeneruje skórę dłoni, przynosząc natychmiastowe ukojenie. Ten naprawczy krem-balsam do rąk idealnie sprawdzi się jako ratunek dla przesuszonej i podrażnionej skóry, szczególnie, jeżeli ma częsty kontakt z detergentami, chlorowaną wodą czy gdy występuje nadwrażliwość na zmiany temperatury. Intensywnie odżywi, zregeneruje, nawilży i ukoi skórę.

Barwa Ziołowa to linia kosmetyków do pielęgnacji włosów i ciała, oparta na dobroczynnym działaniu naturalnych składników. Bazuje na roślinnych ekstraktach i tradycyjnych recepturach znanych od pokoleń. Szampon z ekstraktem z nagietka przeznaczony do pielęgnacji włosów osłabionych i suchych. Siła odżywczych składników regeneruje zniszczone włosy, zapobiega ich łamaniu i wypadaniu. Ekstrakt z nagietka koi skórę głowy, wykazuje również działanie przeciwłupieżowe i odbudowujące strukturę włosów. Szampon zawiera hydrolizat keratyny, który odpowiada za uzupełnianie komórek budulcowych włosów i poprawę ich sprężystości.

Złoty Lifting marki Soraya to linia kosmetyków anti-age, których formuły łączą najbardziej skuteczne substancje przeciwzmarszczkowe, regenerujące i ujędrniające skórę. W serii preparatów opracowanych do pielęgnacji cery 50+ zastosowano odnawiający i wygładzający zmarszczki retinol, rewitalizujący koenzym Q10, ochronną prowitaminę D (która pod wpływempromieni UV zamienia się w witaminę D3) oraz silnie antyrodnikowy wyciąg z bursztynu („złoto północy”).

Marka BasicLab obchodziła niedawno swoje 6. urodziny. Z tej okazji marka wypuściła aż 6 nowości. Dwa kremy nawilżające z ektoiną (lekka i bogata konsystencja), dwa kremy antyoksydacyjne z witaminą C (lekka o bogata konsystencja) oraz dwa kremy - jeden odżyłowiający, a drugi redukujący opuchliznę z kofeiną w składzie. To rewelacyjne uzupełnienie każdej pielęgnacyjnej rutyny.

+Hydra LipTreat od Pixi Beauty to połączenie nawilżającej pielęgnacji i koloru. Intensywnie odżywia usta oraz nadaje im subtelny, dający się budować kolor. Usta stają się gładkie i miękkie. To innowacyjna formuła, która doskonale łączy naturę z nauką. Posiada spektrum zachwycających odcieni: od delikatnych Peach-y i Nectar, po odważne Scarlet i Poppy oraz czystą magię Clear. Dla tych, którzy szukają klasycznego akcentu, Rosette to idealny odcień różu. Niezależnie od tego, czy chcesz podkreślić swoje naturalne piękno, czy chcesz się wyróżnić, znajdziesz idealny dla siebie odcień. Stosuj go na usta, policzki i jako cienie do powiek.