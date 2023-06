i Autor: Shutterstock Jak zrobić dobry makijaż po 50-tce?

To najbardziej skuteczny kosmetyk na zmarszczki. Potrafi wygładzić istniejące już bruzdy. Musisz go przetestować

Zmarszczki to temat rzeka, o którym powiedziano już chyba wszystko. Wiele osób stara się zrobić wszystko, by opóźnić procesy starzenia się skóry i jak najdłużej cieszyć się wyglądem bez zmarszczek. Na drobne bruzdy pojawiające się na naszej twarzy wpływ na wiele czynników. To między innymi nasz styl życia, dieta, uwarunkowania genetyczne, a nawet sposób spania. Nie da się całkowicie zatrzymać procesów starzenia się skóry, ale dobrze dobrana i regularna pielęgnacja może ja znacząco spowolnić. Borykasz się z pierwszymi oznakami starzenia się skóry. Zobacz, po jakie kosmetyki powinnaś sięgać?