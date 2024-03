To najdroższe perfumy świata, kilkanaście tysięcy złotych za flakon. Znaleźliśmy idealny zamiennik za 25 zł. Uzależniające aromaty bergamotki i cytrusów. Wiem, gdzie je kupisz

Jak pachną jedne z najdroższych perfumy na świecie?

Perfumy to symbol elegancji i luksusu. Na szczęście w dzisiejszych czasach nie trzeba płacić już fortuny, aby móc sięgać po aromatyczne zapachy. Nadal jest jednak wiele flakonów perfum, które raczej nie są dostępne zwykłemu śmiertelnikowi. Jednym z takich zapachów są perfumy Roja Parfums Haute Luxe. To unikalne połączenie luksusu z wyrafinowaną elegancją. Kompozycja zapachowa Roja Parfums Haute Luxe to przemyślany układ. Nuty zapachowe przenikają się niczym wirtuozyjny koncert, gdzie zapach zmienia się i pracuje na skórze. Roja Parfums Haute Luxe to kwiatowo-szyprowa kompozycje, która podoba się zarówno kobietom i mężczyzną. Wyczuwalne są nuty bergamotki, mandarynki oraz cytryny. Zapach ewoluuje i na pierwszy plan wychodzi zmysłowa róża majowa oraz jaśmin. Nuty bazy uzupełniają bursztyn, paczula, ambra oraz mech dębowy. Roja Parfums Haute Luxe kosztują około 3.2 tys. dol., czyli ponad 13 tys. zł.

i Autor: Materiały prasowe Roja Parfums Haute Luxe

Idealny zamiennik najdroższych perfum świata. Jedynie 25 zł za flakon

Jeżeli szukasz podobnego, kwiatowego zapachu wcale nie musisz wydawać tysięcy złotych. Polska marka BI-ES ma w swojej ofercie przepiękną, podobną kompozycję. Mowa o wodzie toaletowej BI-ESOK FOR EVERYONE. Podobnie jak Roja Parfums Haute Luxe jest ona zapachem unisex i znajdzie fanów zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. To świeża kompozycja, która idealnie zgra się z nowoczesnym stylem. Zapach BI-ES otwiera mieszanka bergamotki, cytryny, świeżej mięty i mandarynki. W dalszych nutach zapachowych znajdziesz różę oraz piżmo. BI-ESOK FOR EVERYONE kupisz za 24,99 zł w drogeriach Hebe.

i Autor: Materiały prasowe BI-ES