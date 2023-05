i Autor: Shutterstock

Koloryzacja włosów

To najgorszy kolor włosów dla kobiet po 60-tce. Kiedyś Polki go uwielbiały, a teraz fryzjerzy go unikają! Postarza o 15 lat i eksponuje zmarszczki

Fryzjerzy nie mają wątpliwości, że ta koloryzacja nie jest dobrym wyborem dla pań po 60. roku życia. Postarza nawet o 15 lat oraz sprawia, że cera traci blask i ma ziemisty kolor, a zmarszczki stają się bardziej widoczne. Kiedyś był niezwykle modny wśród Polek, jednak teraz to zdecydowanie najgorszy kolor włosów dla kobiet po 60-tce, które pragną zachować młody wygląd na dłużej.