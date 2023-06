i Autor: Shutterstock

To warto wiedzieć

To najgorszy puder dla kobiet po 50-tce. Bezlitośnie postarza i podkreśla każdą zmarszczkę. W drogeriach omijaj go szerokim łukiem

Kobiety dojrzałe często obawiają się, że makijaż podkreśli ich zmarszczki i nierówności skóry. To błędne myślenie, dobry makijaż rozświetli i wygładzi skórę odejmując jej lat. Panie pod 50-tce często zadają sobie pytanie, po jaki puder sięgnąć, by nie podkreślać zmarszczek i faktury skóry. Okazuje się, że jeden rodzaj pudru do twarzy nie współpracuje dobrze ze skóra dojrzałą. Postarza i podkreśla suchość cery. Kobiety po 50-tce nie powinny sięgać po ten puder.