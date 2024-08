Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Jakie cienie dla kobiet po 50. roku życia? Pewnie nie raz słyszałaś, że dojrzałe kobiety powinny unikać błyszczących cieni do powiek, używać ciężkich kryjących podkładów i zrezygnować z rozświetlaczy. Nic bardziej mylnego. Matowe cienie podkreślają wszystkie zmarszczki, podobnie jak ciężkie kryjące podkłady. Dojrzała skóra wymaga specjalnej uwagi, a odpowiednie odcienie mogą podkreślić naturalne piękno i dodać blasku spojrzeniu.

To najlepsze cienie do powiek dla kobiet po 50. Odmłodzą spojrzenie i dodadzą blasku

Bez względu na wiek, każda kobieta robi makijaż, po to, by podkreślić atuty urody. Jednak czasami przez źle dobrane produkty i kolory, efekt jest odwrotny od zamierzonego. Jeśli chodzi o cienie, to lepiej zrezygnować z matowych, które nie odbijają światła i podkreślają pomarszczoną powiekę. Z kolei bardzo świecące będą załamywać światło w każdej zmarszczce. Dlatego najlepiej postawić na cienie satynowe, które rozświetlają oko, ale nie podkreślają zmarszczek. Zamiast ciężkiego, matującego podkładu wybierz lekki i nawilżający. Najlepiej o ton jaśniejszy od twojej karnacji. Zastosuj też puder rozświetlający. Nie zapominaj o różu i delikatnym rozświetlaczu. Nałóż je jedynie u szczytów kości policzkowych. Ominiesz największe zmarszczki, a skóra będzie miała naturalny wygląd. W przypadku makijażu ust – zrezygnuj z matowych i bardzo błyszczących pomadek. Podobnie jak w przypadku cieni, sprawdzą się satynowe. Najlepiej w naturalnych odcieniach. Konturówka zabezpieczy produkt przez rozlaniem się na skórze.

Najlepsze kolory cieni do powiek dla kobiet 50+

Ciepłe odcienie ziemi, takie jak miedź, brąz czy terakota są doskonałym wyborem dla dojrzałych kobiet. Te kolory nie tylko podkreślają naturalne piękno oczu, ale także dodają ciepła i głębi spojrzeniu. Ciepłe brązy i miedzie są uniwersalne i pasują do większości odcieni skóry. Dobrze będą także wyglądały stonowane odcienie kwiatowe, takie jak jagoda, ciepły róż, brzoskwinia, i śliwka. Te kolory dodają świeżości i młodzieńczego blasku, jednocześnie nie przytłaczając delikatnej skóry powiek. Chociaż dojrzała skóra nie zawsze toleruje intensywne brokatowe cienie, to delikatne błyski mogą dodać oczom blasku. Wybieraj cienie z subtelnym połyskiem, które rozświetlą spojrzenie bez podkreślania zmarszczek. Unikaj jednak ciężkich, metalicznych, które mogą osadzać się w załamaniach skóry. Wybierając cienie do powiek, warto również zwrócić uwagę na kolor oczu. Do niebieskich pasują ciepłe brązy, miedź, złoto i brzoskwinia. Do zielonych: fiolet, śliwka i ciepłe brązy. Do brązowych: zielenie, złoto, brązy i burgund.

ZOBACZ TEŻ: Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Quiz: Najlepsze cytaty z „Samych Swoich”. Wiesz, kto to powiedział? Pawlak, Kargul a może Kokeszko? Szybki test wiedzy o popularnej filmowej trylogii Pytanie 1 z 10 „Trzeba nam było szukać nowego wroga, jak tu pod bokiem znalazł się stary? Toż to by było nie po Bożemu” - kto w „Samych swoich” wypowiada te słowa? Władysław Kargul Kazimierz Pawlak Leonia Pawlak Dalej