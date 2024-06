Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Trzy nowe projekty charytatywnych koszulek PEACE FOR ALL od UNIQLO

Idealnie podkreślone oko przyciąga spojrzenia i sprawia, że cały makijaż zyskuje głębię i wyrazistość. Tusz do rzęs to zdecydowanie jeden z najważniejszych kosmetyków do makijażu, wiele kobiet na co dzień używa tylko jego. Od dziesiątek lat idealny tusz do rzęs, który doskonale wydłuży i pogrubi włoski jest swego rodzaju Świętym Graalem zarówno dla producentów jak i konsumentów z całego świata. Na szczęście na rynku co jakiś czas pojawią się produkty, które całkowicie zmieniają nasze podejście do makijażu.

W tym sezonie do mody wrócił niebieski tusz do rzęs. Mascary w tym kolorze podbiły rynek beauty i są obecnie dostępne praktycznie w każdej drogerii oraz perfumerii. Oto nasze najlepsze propozycje:

MAYBELLINE Lash Sensational Sky High

Wydłużający tusz do rzęs Lash Sensational Sky High Blue Mist od Maybelline z niebieską formułą, zapewniającą zniewalający efekt długich rzęs przez cały dzień. Ta niebieska maskara oparta na innowacyjnej technologii znacząco wydłuża i zwiększa objętość rzęs aż do 24 godzin. Posiada szczoteczkę w kształcie wieży, która z łatwością dociera do każdej rzęsy. Zawiera ekstrakt z bambusa, sztuczny jedwab, a także wosk pszczeli, które odżywiają rzęsy i nadają im niesamowitej długości.

i Autor: materiał prasowy Maybelline

BENEFIT COSMETICS BADgal BANG! - Tusz pogrubiający rzęsy

Czekają na Ciebie intensywne, pogrubione rzęsy, które mają objętość, ale nie są ciężkie! Każde pociągnięcie zapewnia 360-stopniową pełnię rzęs, która utrzymuje się przez 36 godzin* bez rozmazywania. Do tego kolor, który podkreśli głębię Twoich oczu.

i Autor: materiał prasowy Benefit Cosmetics

YVES SAINT LAURENT Lash Clash – nadający ekstremalnej objętości tusz do rzęs

Dzięki swojej kremowej konsystencji pogrubiający tusz do rzęs jest intuicyjny i prosty w aplikacji. Innowacyjna formuła bez parabenów łączy się z czarnym pigmentem i substancjami zapobiegającymi rozmazywaniu, aby zapewnić Twoim rzęsom ekstremalne wydłużenie i kolor. Lash Clash jest całkowicie bezzapachowy, a dzięki dodatkowi ekstraktu z irysa florentyńskiego z ogrodów YSL Ourika dodatkowo chroni i pielęgnuje rzęsy.

i Autor: materiał prasowy YSL