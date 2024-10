To najlepsze róże to policzków na jesień. Taki makijaż pasuje do ciepłego swetra i wełnianego płaszcza

To już pora na ukochany przez Polki składnik przecizmarszczkowy. Co musisz wiedzieć o retinolu?

Kremowe produkty do makijażu twarzy to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki.

Hitowe kremowe róże do policzków

SEPHORA COLLECTION Blush Creme Multi-Usage - Róż do policzków

Chcesz ożywić swoją cerę świeżym kolorem? Wielofunkcyjny kremowy róż do policzków z serii Care Sephora Collection jest właśnie tym, czego szukasz. Prawdziwy "zastrzyk" energii w małym kartonowym opakowaniu(1). Ten róż 3 w 1, którego formuła zawiera 90% składników pochodzenia naturalnego, można nakładać na policzki, usta i oczy, aby uzyskać naturalny efekt zdrowego blasku.

i Autor: materiał prasowy Sephora

CHARLOTTE TILBURY PILLOW TALK LIP & CHEEK GLOW - Róż do policzków

To inspiracja moją BESTSELLEROWĄ, NAGRADZANĄ kolekcją Pillow Talk i młodzieńczymi, radosnymi kolorami MIŁOŚCI, MARZEŃ i PASJI. Te nadające blasku, bogate w emolienty kremy rozświetlające do ust i policzków zapewniają efekt pełen ZMYSŁOWOŚCI i ŚWIEŻOŚCI oraz DELIKATNĄ nutę koloru na usta i policzki. Bądź najpiękniejszą wersją siebie!

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

YVES SAINT LAURENT Make Me Blush - Liquid Blush

Naturalny rumieniec czy intensywne, mocne podkreślenie? Wybierz, na co masz dziś ochotę i bądź sobą z płynnym różem od YSL – pokochaj bezkompromisowy efekt o trwałości nawet do 12H!

i Autor: materiał prasowy YSL

Giorgio Armani Luminous Silk Cheek Tint

Luminous silk cheek tint jest dostępny w sześciu żywych odcieniach. Każdy stworzony, aby rozpromienić i zaróżowić policzki. Lekka formuła pozwala nie tylko stopniowo budować krycie, ale również sprawdza się w innych rolach. Róż z powodzeniem może trafić na usta i zastąpić dotychczasową pomadkę. Sprawdzi się także jako cień do powiek w awaryjnych sytuacjach. Jak wszystkie produkty z linii luminous silk, ten tint również otula twarz subtelnym blaskiem i podkreśla unikalne piękno każdej osoby.

i Autor: materiał prasowy Armani

RARE BEAUTY Stay Vulnerable Melting Blush - Róż do policzków w kremie

Przełomowy, niezawodny, płynny róż w kremie. Blenduje się tak, że wygląda niczym druga skóra. Zapewnia maksymalnie naturalny efekt delikatnie rozświetlonego koloru. Ten jedyny w swoim rodzaju wodoodporny róż do policzków. Łączy w sobie pigmenty z nietłustą mieszanką olejków i sferycznych pudrów, dzięki czemu zapewnia naturalny rumieniec, który zawsze doskonale się prezentuje. Ultralekki, płynny krem rozpływa się w kontakcie ze skórą, tworząc gładkie, satynowe wykończenie, które nie ciastkuje się, nie kruszy się i nie zatyka porów.

i Autor: materiał prasowy Rare Beauty