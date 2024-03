To najlepszy podkład kryjący dla kobiet po 50-tce. W promocji Rossmana kosztuje 12 zł! Odmładza i nawilża cerę. „Dobre krycie w bardzo dobrej cenie”

To najlepszy podkład kryjący dla kobiet po 50-tce. Odmładza i nawilża cerę

Wiele kobiet po 50-tce zadaje sobie pytanie, który kryjący podkład do twarzy jest najlepszy? Prawda jest taka, że na sklepowych półkach można znaleźć setki tego typu kosmetyków o najróżniejszych właściwościach - od matujących, przez liftingujące, po kryjące. Każda cera ma bowiem swoje indywidualne wymagania i podczas wybierania podkładu do swojej twarzy, należy zastanowić się przede wszystkim nad tym, na jakim efekcie nam zależy. Jeśli od jakiegoś czasu poszukuje idealnego i najlepszego podkładu kryjącego, to w promocji Rossmanna pojawił się kosmetyk, który wspaniale nadaje się dla kobiet po 50-tce. Podkład kryjący z Rossamnna Lirene All Day Cover to produkt, który dosłownie skradł serca Polek. Nie tylko wspaniale maskuje niedoskonałości i przebarwienia, zapewniając krycie i trwałość do 12h, ale także dzięki zawartości witaminy E, pielęgnuje skórę i ją nawilża. W efekcie cera wygląda świeżo, młodo i jest perfekcyjnie wygładzona.

Podkład kryjący w promocji Rossmana kosztuje 12 zł! „Dobre krycie w bardzo dobrej cenie”

Teraz podkład kryjący Lirene znalazł się w promocji Rossmanna i kosztuje jedynie 12,99 zł. To doskonała okazja, aby uzupełnić swoją kosmetyczkę na wiosnę lub po prostu wypróbować ten bestsellerowy kosmetyk odmładzający. Nie da się ukryć, że ten podkład z Rossmanna jest zdecydowanym ulubieńcem kobiet, które zachwycają się kosmetykiem w sieci.

"Kryje moje niedoskonałości i nie świece się przez cały dzień"

"Nie waży się, nie tworzy efektu maski, cera wygląda zdrowo. Nawilża i ładnie pachnie"

"Produkt był dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem i jest dowodem na to, że można kupić przyzwoite kosmetyki w naprawdę niskich cenach" -

piszą internautki w opiniach o podkładzie Lirene.

i Autor: Rossmann Kryjący podkład w Rossmann za 12 zł