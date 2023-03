To najpiękniejsza marynarka dla kobiet po 50-tce na wiosnę 2023. Ten model warto mieć w swojej szafie. Wszyscy będą pod wrażeniem, szykuj się na komplementy

Uwielbiany krem do twarzy dla kobiet po 60-tce w promocji Rossmann kosztuje 12 zł. Wyprasuje zmarszczki i modeluje twarz. "Ulubiony krem mamy"

Idealne modele marynarek dla kobiet po 50-tce Te fasony sprawdzą się wiosną 2023

Damska marynarka pojawiła się w szeroko dostępnej modzie dzięki Coco Chanel. To właśnie ona spopularyzowała noszenie u kobiet tego rodzaju ubrania. Jej, inspirowany modą, męską tweedowy żakiet pokochały gwiazdy lat 50-tych. Od tego czasu damska marynarka stała się jednym z podstawowych rodzajów ubioru na oficjalne wyjścia i do pracy. Zapewne każda kobieta ma przynajmniej jeden żakiet w swojej szafie. Panie dojrzałe często obawiają się, że tak oficjalny element garderoby dodatkowo je postarzy i sprawi, że atrybutu kobiecości zostaną lekko przykryte. Wszystko zależy od modelu. Obecnie w sklepach znajdziemy szeroki wybór marynarek o różnych fasonach. Żakiet o luźnym kroju doda sylwetce zwiewności i sprawi, że będzie ona prezentowała się lekko i wiosennie. Jeżeli chcesz podkreślić talię stawiaj na modele o długości do bioder. Podobnie jest z rękawami. Mankiety wywinięte na poziomie pasa, podkreślą talię i sprawią, że marynarka będzie prezentowała się kobieco.

Marynarka dla kobiet po 50-tce. Postaw na kolory

Rok 2023 w modzie to przede wszystkim odważne kolory. Kobiety po 50-tce nie powinny bać się intensywnych barw. W tym sezonie królują żakiety w błękitnych i różowych odcieniach. Sprawią one, że twarz nabierze promiennego blasku, a sylwetka lekkości. Tego rodzaju marynarki sprawdzą się nie tylko do oficjalnych stylizacji, ale również rewelacyjnie wyglądać będą w zestawieniu z jeansami czy nawet dzianinowymi spodniami.

i Autor: Materiały prasowe Marynarka z Reserved

