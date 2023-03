To największy trend w makijażu na wiosnę 2023. Nie potrzebujesz do niego kosmetyków kolorowych!

Glass skin to największy trend tego sezonu

Solidna dawka nawilżenia i odżywienia to najlepsze co możesz zrobić dla swojej skóry po mroźnych miesiącach. Każdy wizażysta wie, że nie ma idealnego makijażu bez odpowiedniej pielęgnacji. Tylko dobrze dobrze kosmetyki pielęgnacyjne sprawią, że nasza cera nabierze blasku, stanie się bardziej nawilżona i napięta. Polska marka Nacomi ma w swojej ofercie wyjątkową kolekcję Glass Skin, która zapewni Twojej cerze promienny blask i natychmiastowe wygładzenie. - Seria Glass Skin nawiązuje do coraz bardziej zyskującej na popularności koreańskiej pielęgnacji. To właśnie Koreankom zawdzięczamy ten beauty trend. Jego sekret tkwi przede wszystkim w regularnej pielęgnacji oraz starannie dobranych kosmetykach. Glass skin to transparentna, wyjątkowo gładka, wyrównana i błyszcząca skóra, przez co wygląda niczym tafla szkła. Ponieważ szklana skóra to zdrowa skóra, krem zawiera niezbędne składniki aktywne i witaminy, które wspierają jej witalność - czytamy na stronie producenta.

NACOMI - Krem do twarzy Glass Skin

Doskonale nawilża, wygładza oraz pobudza do regeneracji szarą i zmęczoną cerę. Sprawia, że skóra staje się nieskazitelna oraz wygląda świeżo i promiennie. Redukuje niedoskonałości, zaczerwienienia oraz rozszerzone pory. Krem wzmacnia barierę skórną, niweluje przebarwienia, a także wyrównuje koloryt, przez co sprawia, że staje się przejrzysta, jednolita i lśniąca jak kryształ.

i Autor: Materiały prasowe NACOMI

NACOMI - Serum do twarzy Glass Skin

Koniecznie wypróbuj to skoncentrowane serum do twarzy, które intensywnie nawilża i przywraca harmonię oraz blask skóry. Dzięki zaawansowanym składnikom aktywnym zapewnia wyraźnie rozświetlone wykończenie, dając efekt cery gładkiej niczym tafla szkła. Dodatkowo wzmacnia barierę skórną, zwęża pory, niweluje przebarwienia oraz wyrównuje koloryt.

i Autor: Materiały prasowe NACOMI

MACOMI - Maseczka do twarzy Glass Skin

Ta maseczka do twarzy nawilża i rozświetla cerę, podkreślając jej naturalny blask oraz nadając efekt „szklanej cery”. Zawarte bogactwo składników aktywnych sprawia, że zwęża pory, niweluje przebarwienia oraz wyraźnie redukuje nierówność powierzchni skóry.

i Autor: Materiały prasowe NACOMI