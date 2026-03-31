To o ten manicure błagają kobiety w salonach kosmetycznych w tym roku. Eleganckie paznokcie to powiew luksusu w 2026 roku

Katarzyna Kustra
2026-03-31 16:24

Ten manicure podbija serca Polek w tym roku. Jest delikatny, minimalistyczny, a jednocześnie niesamowicie elegancki. Mówi się o nim, że to "quiet luxury", czyli manicure, który wygląda luksusowo, ale nie pstrokato. O te paznokcie kobiety błagają w salonach kosmetycznych. Zobacz piękne inspiracje na Quiet Luxury Nails.

elegancki manicure 2026

Autor: Yimixing/ Shutterstock
  • Odkryj najnowszy trend w manicure na wiosnę 2026: "Quiet Luxury Nails" – elegancję bez ostentacji.
  • Zapomnij o długich sztyletach! Krótkie paznokcie w kształcie migdałka lub kwadratu to nowy symbol kobiecości.
  • Poznaj sekrety idealnego manicure: stonowane kolory, perfekcyjne opiłowanie i zadbane skórki.
  • Chcesz, by Twoje paznokcie wyglądały drogo, ale z klasą? Sprawdź, jak osiągnąć efekt "cichego luksusu"!

Wiosna 2026 to czas, aby powitać najnowsze trendy w modzie, fryzjerstwie, ale także i w kosmetyce. Wiele pań wraz z nadejściem cieplejszych dni i zmianie garderoby na lżejszą, zastanawia się, jakie paznokcie są modne w 2026. Przede wszystkim to krótkie paznokcie spiłowane na kształt migdałka lub kwadratu skradły serca kobiet, które rezygnują z długich płytek, gdyż nowy trend jest z pewnością znacznie wygodniejszy, ale też wygląda przy tym delikatnie i kobieco. Wiele pań preferuje także naturalne odcienie lakierów, które są na tyle uniwersalne, że będą doskonale pasować do każdej stylizacji i na każdą okazję. Zdecydowanie chętniej wybierają stonowane kolory, zamiast jaskrawych i mocnych. W ostatnich miesiącach zdecydowanym faworytem Polek odwiedzających salony kosmetyczne jest manicure Quiet Luxury Nails. Te eleganckie paznokcie przykuwają uwagę, ale nie są kiczowate i pstrokate.

Modny manicure "Quiet Luxury". Jak wygląda? Inspiracje 

Paznokcie Quiet Luxury, czyli "cichy luksus", to trend, który stawia na subtelną elegancję, nienaganny wygląd i dyskretną estetykę. To nie jest krzykliwy styl, ale raczej wyrafinowany i dopracowany, który sugeruje dbałość o szczegóły i wysoką jakość, a nie ostentację. Jednym słowem to manicure, który wygląda drogo, ale nie ostentacyjnie – zadbane płytki, naturalne kolory. Paznokcie muszą być idealnie opiłowane, skórki starannie odsunięte i zadbane, a płytka paznokcia zdrowa i gładka. Żadnych odprysków lakieru, nierównych długości czy postrzępionych krawędzi. W manicure quiet luxury dominują stonowane, neutralne i klasyczne odcienie takie jak: nude, róże, delikatne biele, a także bezbarwne, lśniące lakiery. W tym rodzaju manicure raczej nie poleca się żadnych dodatkowych ozdób płytki. Te eleganckie paznokcie są opiłowane na krótko w kształcie owalnym lub miękkiego migdała. Ostre, bardzo długie sztylety czy trumienki są zazwyczaj unikane.

Inspiracje na modny manicure w tym stylu znajdziesz w naszej galerii poniżej.

