Piękna fryzura na siwe włosy podbija salony fryzjerskie. Wiosną będzie przebojem wśród kobiet po 50-tce. Odmłodzi o nawet 10 lat. Fryzury na siwe włosy

Fryzura na siwe włosy podbija salony fryzjerskie. Wiosną będzie przebojem wśród kobiet po 50-tce

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią wiele pań wybiera się do fryzjera, aby odświeżyć swoje uczesanie, ale także zregenerować zniszczone po zimie pasma. Przed wizytą w salonie piękności zastanawiamy się, jaka fryzura będzie modna wiosną i czy będzie ona pasować do naszej urody? W końcu dobrze dobrane strzyżenie to klucz do sukcesu i naszej pewności siebie. Jeśli chodzi o kobiety po 50-tce, to one najczęściej stawiają na krótkie fryzury. Z pewnością takie cięcia są wygodne, ale też dają wiele możliwości w stylizacji. W ostatnich latach dojrzałe kobiety coraz chętniej stawiają na naturalny wygląd i decydują się na siwy kolor włosów. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu w siwych włosach można wyglądać nowocześnie i modnie. Z pewnością jedną z najlepszych fryzur dla kobiet po 50-tce jest klasyczny bob z lekko wystrzyżonymi pasmami przy twarzy. Takie strzyżenie doskonale współgra z siwymi włosami, a do tego można je stylizować na wiele sposobów i tym samym uzyskać efekt, który dopasuje się do kształtu twarzy.

Odmładzająca fryzura na wiosnę. Bob na siwych włosach

Klasyczny bob to ponadczasowe uczesanie, które będzie prawdziwym hitem zbliżającej się wiosny. Już teraz wiele pań, które odwiedzają salony fryzjerskie proszą właśnie o boba. W rzeczywistości to jeden z najczęstszych wyborów na siwe włosy. Bob są to włosy sięgające do linii brody, dłuższe przy twarzy, a krótsze z tyłu głowy. Styliści często proponują kobietom po 50-tce tę fryzurę na siwe włosy, z delikatnie wycieniowaną grzywką układającą się na bok. To nowoczesne i eleganckie uczesanie, które odejmie lat i sprawi, że każda kobieta będzie w nim wyglądać jak królowa stylu. Cięcie typu bob pasuje do owalnej twarzy, ale także kwadratowej i okrągłej. Można nosić je w wersji prostej lub zakręcić lokówką.

