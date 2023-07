To oni stworzyli idealny makijaż brwi. Teraz możesz zgarnąć ich kosmetyki w mega niskich cenach

Marka Benefit Cosmetics to prawdziwa legenda w makijażu brwi. To właśnie oni, jako pierwsi zaczęli lansować wszelkiego rodzaju produkty do brwi i sprawili, że na rynku pojawiło się bardzo wiele kosmetyków, które z powodzeniem dopasujemy do swoich potrzeb. Ich żel utrwalający 24hr Brow Setter to absolutny bestseller w swojej kategorii, który całkowicie zmienił nasze postrzeganie makijażu brwi. Okazało się, że może ona być prosty, szybki i dający naturalny efekt.

Zobacz także: Najlepszy wakacyjny quiz. Dokąd pojechać na wakacje w Polsce? Rozwiąż test i sprawdź, gdzie spędzić urlop

W ostatnim czasie Benefit Cosmetics wypuściło również linię pielęgnacyjną, która dba o nasze pory. W skład linii PORE CARE od Benefit Cosmetics wchodzą:

The POREfessional Get Unblocked - Olejek Do Demakijażu Oczyszczający Pory - ten lekki olejek o jedwabistej konsystencji robi wszystko to, czego oczekujesz od produktu tego typu - szybko rozpuszcza makijaż, oczyszcza zatkane pory i pozostawia skórę odżywioną. Pory są oczyszczone, a skóra nie jest obciążona.

The POREfessional Tight ’N Toned - Tonik Z Kwasami AHA+PHA Oczyszczający Pory - spraw, że Twoje pory będą niewidoczne z innowacyjną formułą toniku w piance! Ta wyjątkowa konsystencja jest niewyczuwalna na skórze, szybko się wchłania i wygodnie aplikuje palcami - nie musisz używać jednorazowych wacików! Kwasy AHA są dobrze zbalansowane przez PHA dla delikatnego złuszczenia skóry i widocznego zminimalizowania porów. Pory wyglądają na mniejsze, a skóra na gładszą od pierwszego użycia i pozostają takie na dłużej.

The POREfessional Deep Retreat - Maska Z Glinką Oczyszczająca Pory - rozpieść się i swoje pory z kremową, głęboko oczyszczającą maską glinkową. Obserwuj jak wysychając, maska oczyszcza twoje pory, usuwa z nich nadmiar zanieczyszczeń i sebum. Kiedy maska wyschnie na całej powierzchni, zmyj ją obficie wodą i zobacz, jak oczyszczona, zmatowiona i zdrowo wyglądająca jest Twoja skóra. A co jest najlepsze? Skóra czuje się komfortowo w czasie i po aplikacji, tak dobrze jak Ty!

The POREfessional Good Cleanup - Pianka Do Mycia Twarzy Na Rozszerzone Pory - ten żel do oczyszczania skóry w piance da Ci wyjątkowe uczucie odświeżenia! Widocznie usuwa bród, sebum i nieczystości, aby Twoje pory wyglądały na mniejsze i wygładzone, a skóra na oczyszczoną przez długi czas! Czysta i gładka skóra bez uczucia suchości i ściągnięcia!

The POREfessional Speedy Smooth - Ekspresowa Maska Wygładzająca Pory - zobacz efekty już po pierwszym użyciu! Ta bankietowa maska o błyskawicznym efekcie, w 5 minut lub mniej widocznie zmniejszy widoczność porów, wygładzi skórę i wchłonie nadmiar sebum. Lekka, żelowa formuła zamienia się w glinkę i sprawi, że Twoja skóra będzie miękka i odświeżona.

The POREfessional Smooth Sip - Lekki Krem Nawilżający Wygładzający Pory - ten lekki krem nawilżający wygładza widoczność porów, jest niewyczuwalny na skórze i odświeża. Formuła na bazie wody i żelowo-kremowa konsystencja nawilżają przez 12 godzin. Skóra pozostaje miękka i odżywiona, a jej faktura gładka na długo.

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Marka Benefit Cosmetics obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji, jeszcze tylko do 17 lipca możesz skorzystać z wyjątkowych promocji na ich kosmetyki w perfumeriach Sephora. Na sephora.pl dołącz do zabawy, w której możesz wygrać zniżkę na Twoje ulubione i bestsellerowe produkty do makijażu i pielęgnacji tej marki! Czekają do Was zniżki: -40% i -50% na drugi produkt Benefit!

To jednak nie wszystko. Aby jeszcze huczniej celebrować urodziny Benefit wraz z Sephorą przygotowali konkurs! Odpowiedz na pytanie: Który z kosmetyków Benefit jest Twoim ulubionym i dlaczego? Do wygrania zestawy kosmetyków:

Żel utrwalający do brwi 24HR Brow Setter

Bene Tint

Rozświetlacz złotoperłowy Cookie

Paletka Hoola Secret Oasis

Maskara BADgal BANG!