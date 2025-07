To oni uczesali gwiazdy na Openera! Oto trzy trendy, które musisz wypróbować tego lata.

Zmysłowe fale – miłość, wolność, lato! Zainspiruj się stylizacją Inez

Romantyczne, miękkie fale nie wychodzą z mody – w tym roku na Openerze to właśnie one subtelnie podkreślały lekkość i kobiecość letnich stylizacji. Te fryzury wyglądają tak, jakby powstały zupełnie spontanicznie – delikatnie opadają na ramiona, tworząc efekt swobodnej, nieco niedbałej elegancji. W połączeniu z promieniami słońca i lekkim wiatrem sprawiają, że całość zyskuje wyjątkową świeżość i zmysłowy, romantyczny charakter. To fale, które nie dominują stylizacji, ale ją dopełniają – nadając twarzy miękkości i uroku, jakbyś właśnie wróciła z najpiękniejszej letniej przygody.

Jak zrobić?

Użyj kremu z gamy Absolut Repair Molecular, aby zabezpieczyć włosy i przygotować do stylizacji;

Zakręć włosy. Możesz użyć do tego prostownicy, np. SteamPod od L'Oréal Professionnel, która wykorzystuje parę wodną do stylizowania włosów, nie niszcząc przy tym pasm; Wystarczy podzielić włosy na sekcje, zacząć zawijać włosy na wysokości oczu i kręcić małe pasma, obracając urządzenie podczas przesuwania w dół. Odczekaj aż ostygną i przeczesz je grubym grzebieniem;

Gotowe! Na koniec możesz użyć serum Vitamino Color Spectrum, które doda Twoim włosom wyjątkowego połysku!

Protip:

Jeśli zależy Ci na super objętości – użyj Fix Design od L’oreal Professionnel – nałóż kilka pompek od nasady i podsusz letnim powietrzem! Spektakularny efekt gwarantowany!

i Autor: materiały prasowe L’oreal Professionnel

Gładkie upięcia inspirowane stylizacją Hi Hani

Minimalizm spotyka się tu z awangardą – to fryzura, która zachwyca elegancką prostotą i perfekcyjnym wygładzeniem. Włosy są starannie zaczesane i upięte tuż przy głowie, tworząc efekt tafli, w którym każdy kosmyk pozostaje na swoim miejscu. Całość podkreśla geometryczna linia przedziałka, subtelnie eksponująca rysy twarzy i szyję.

To stylizacja, która daje wrażenie nowoczesnej pewności siebie – z jednej strony chłodnej, z drugiej szalenie kobiecej. W takim upięciu nie ma miejsca na przypadek: każdy ruch, każde pasmo są przemyślane, a całość prezentuje się niczym artystyczna kompozycja. Fryzura Hi Hani jest jak modowa deklaracja: wyrazista, nieoczywista, gotowa, by przejąć światło reflektorów.

Idealna na wielkie wyjście, ale też na co dzień – dla tych, którzy chcą wyróżnić się subtelnym blaskiem i niebanalną elegancją.

Jak uzyskać taki efekt?

Nałóż na mokro Flex Pli od L'Oréal Professionnel, aby Twoja fryzura utrzymała się całą noc;

Wygładź włosy szczotką i suszarką – starannie przeczesuj włosy i susz na gładko, najlepiej z użyciem szczotki typu paddle brush;

Zaczesz i upnij nisko przy głowie – uformuj precyzyjny przedziałek, zbierz włosy z tyłu i upnij w niskie, gładkie upięcie. Utrwal Fix Design od L'Oréal Proffesionnel dla lustrzanego efektu tafli.

i Autor: materiały prasowe L'Oréal Professionnel

Warkocze w każdej postaci – kreatywność i wygoda

Warkocze to prawdziwa zabawa formą i niekończące się pole do eksperymentów. Niezależnie od tego, czy wybierzesz klasyczny francuski splot, grube holenderskie warkocze, czy finezyjne warkoczyki oplatające głowę jak koronka – każda wersja to manifest kreatywności i indywidualnego stylu.

Są przy tym niezwykle praktyczne: ujarzmiają włosy w upalne dni, nie przeszkadzają podczas tańca pod sceną i gwarantują komfort nawet przez całą noc. Dodają lekkości, luzu, a jednocześnie pozwalają poczuć się wyjątkowo – bo przecież każdy splot kryje w sobie nutę magii i swobody, niezależnie od okazji.

Styliści L'Oréal Proffesionnel postawili, m.in. na nowoczesne, misternie plecione warkocze, w połączeniu z nisko puszczonym kucykiem.

Tip: Jeśli nie masz wprawy, poproś koleżankę lub… zrób wspólne plecenie na rozgrzewkę przed festiwalem!

Na Openerze do stylizacji użyto:

Flex Pli od L'Oréal Professionnel nałożone na mokro, przed stylizacją włosów

Fix Design od L'Oréal Proffesionnel dla jeszcze większego utrwalenia i efektu tafli

EXTRA TIP NA LATO: Kolorowe końcówki a’la Hi Hania – najgorętszy hit tego roku!

Kolorowe końcówki opanowują festiwale! Delikatne pasma czerwieni, różu, błękitu, a może ognistego oranżu? To totalny game changer – fryzura staje się biżuterią, a każda stylizacja zyskuje ekstra energię. Plus za praktyczność: pod koniec wakacji po prostu ścinasz kolorowe końcówki i wracasz do klasyki!

Błyszcz na festiwalu i poza nim!

Niech te festiwalowe trendy L’Oréal Professionnel będą Twoją inspiracją na cały sezon. Nie bój się eksperymentować – kolorowe końcówki możesz mieć tylko na lato, warkocze upleść do pracy, a surferskie fale zrobić nawet na szybkie wyjście na miasto.

Pamiętaj: włosy to Twój styl, Twoja energia, Twoja wolność! Zainspiruj się lookami z Openera i przenieś je do swojej codzienności! Festiwalowy vibe zostaje z nami dużo dłużej niż tylko do końca wakacji!