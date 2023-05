To warto zapamiętać. Dzień Dziecka jest każdego dnia!

To 5 najgorszych błędów modowych popełnianych przez kobiety po 50-tce. Styliści ostrzegają, że to prosta droga do ośmieszenia.

Delikatna pielęgnacja to jest to!

Dla dziecka nie może być inna. Wrażliwa skóra maluszka potrzebuje naturalnych, hipoalergicznych kosmetyków, które nie podrażniają i nie powodują uczuleń. Takie właśnie są kosmetyki z linii Yumi Baby. Podstawą tych produktów dla dzieci jest 99% ekstrakt z ekologicznego aloesu, który ma właściwości łagodzące, nawilżające i odżywcze. Do codziennej kąpieli warto stosować Delikatną piankę do mycia ciałka i włosków od pierwszego dnia życia Yumi Baby i Micelarny żel 2w1 do mycia i kąpieli od pierwszych dni życia Yumi Baby. Do pielęgnacji skóry twarzy dziecka bardzo dobry jest Krem SOS do buzi i ciała od pierwszych dni życia Yumi Baby. Ma właściwości kojące, delikatnie natłuszcza i nawilża. Dopełnieniem codziennej pielęgnacji jest Naturalne mleczko do ciałka od pierwszych dni życia. A żeby jeszcze mocniej zacieśniać uczucia rodzinne, warto stosować Naturalny olejek do budowania więzi Yumi Baby.

Zobacz także: Większość kobiet źle używa perfum. Przez to ich woń szybko się ulatnia. Ekspertka od wonności radzi, co zrobić, aby utrzymać zapach na dłużej

i Autor: Materiały prasowe Yumi Baby

Nigdy więcej łez…

Jeśli każde mycie włosków dziecka kończy się wielkim płaczem i zdenerwowaniem, bo kosmyki plączą się i nie dają się rozczesać, warto sobie trochę ułatwić życie. Pomaga w tym Lekki spray do włosów Bee My Baby Anwen. To sprytny kosmetyk, który sprawia, że włosy stają się gładsze, a przez to łatwiej się rozczesują, mniej plączą. A do tego spray pachnie malinową gumą rozpuszczalną! Dziecko będzie Cię prosić, by je uczesać po kąpieli.

i Autor: Materiały prasowe Anwen

Magiczczny pył

Owoce egzotyczne podawać można dzieciom w kawałkach lub w postaci przecierów czy musów, ale warto także spróbować magicznej formy owocowego pyłu w postaci BIO TROPIKALNYCH Różdżek Smaku. Owoce egzotyczne to dobre źródło błonnika, potasu, magnezu, beta-karotenu i witaminy C. Taki owocowy proszek można z powodzeniem dodać do kaszki, jogurtu, twarożków czy nadzienia do naleśników. Kolory, zapachy i eksperymenty kulinarne to coś, co lubi chyba każde dziecko.

BIO TROPIKALNE Różdżki Smaku są pakowane oddzielnie w jednorazowe porcje, co ułatwia ich używanie, a także sprawia, że nie ma problemów z ich przechowywaniem. Używa się je na raz jako dodatek do jednej porcji posiłku. BIO TROPIKALNE Różdżki Smaku to zestaw 3 różnych owoców tropikalnych - banana, ananasa i mango, zamkniętych w kolorowych saszetkach. Jeden zestaw stanowi 9 Różdżek Smaku – po 3 każdego z owoców.

i Autor: Materiały prasowe BIO TROPIKALNE