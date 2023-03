Tommy Hilfiger i Shawn Mendes prezentują kolekcję Classics Reborn na evencie w Londynie

Buty na wiosnę 2023. To najmodniejszy model, który pokochały modelki. Będzie idealny do nowoczesnych stylizacji dla kobiet po 50-tce i nie tylko

Tommy Hilfiger i Shawn Mendes spotkali się w Londynie, aby zaprezentować wspólną kolekcję Tommy x Shawn Classics Reborn na wiosnę 2023.

Wśród gości znaleźli się między innymi: Pamela Anderson, Jourdan Dunn, Lucien Laviscount, Georgia May Jagger i Alexa Chung.

Podczas wydarzenia zaprezentowano kolekcję, która na nowo przedstawia ponadczasowe klasyki, nadając nowe życie ikonom stylu prep, zaprojektowanym z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Kolekcja została wprowadzona na całym świecie 15 marca na tommy.com oraz w wybranych sklepach detalicznych.

Kampania Classics Reborn prezentuje 28-elementową kolekcję dla kobiet i mężczyzn. Każdy z projektów został poświęcony nowej interpretacji klasyki stylu preppy. Wspólna wizja Tommy'ego Hilfigera i Shawna Mendesa łączy cztery idee. Pierwsze z nich to Color Reborn i Materials Reborn – skupione wokół zrównoważonych innowacji w kolekcji. Dwie kolejne, Self Reborn i Community Reborn, odzwierciedlają współczesny styl życia. Color Reborn to materiały uzyskane dzięki przetworzeniu tekstyliów. Tkaniny Recycrom™ wykorzystują nową technikę produkcji barwników, które powstają w wyniku przetworzenia włókien z fabrycznych odpadów tkanin na sproszkowany pigment.

Materials Reborn to wizja, która uwzględnia najnowocześniejsze technologie produkcji nowych, materiałów z odzyskanych surowców. W kolekcji zastosowano Circulose® – materiał wykonany z mieszanki przetworzonych odpadów tkanin i włókien drzewnych. Jego produkcja zmniejsza zapotrzebowanie na nowe surowce i sprawia, że wyrzucone bawełniane ubrania mogą być częścią bardziej cyrkularnego systemu recyklingu – zamiast trafiać na wysypiska śmieci.

Self Reborn to zobowiązanie do nowego spojrzenia na pomysły, pasje i poglądy – i na to, co nosimy. Community Reborn to pragnienie, by otaczać się ludźmi, którzy motywują nas do bycia lepszymi.

„Kolekcja Tommy X Shawn Classics Reborn stawia kolejny krok na drodze do realizacji naszej wizji zrównoważonego rozwoju. Dążymy bowiem do tworzenia mody, która nie marnuje niczego i jest dostępna dla każdego,” mówi Tommy Hilfiger. „Shawn to imponujący młody człowiek i rzecznik pozytywnych zmian w świecie. Jesteśmy dumni, że możemy z nim współpracować i doceniamy rolę, którą pełni w tworzeniu przyszłości bardziej odpowiedzialnej mody”.

Nowa kolekcja, stworzona we współpracy z Shawnem Mendesem, powstała z inspiracji stylem preppy marki TOMMY HILFIGER w latach 90. Wyraźnie zaakcentowano fasony, wyjątkową wygodę i różnorodność. Projekty odzwierciedlają modę Tommy’ego w nowoczesny sposób – tworzą klasykę na dziś i na jutro. „Jestem bardzo podekscytowany, że mogę pracować z moją rodziną Tommy'ego nad kolekcją Classics Reborn,” mówi Shawn Mendes. „Nasza kolekcja jest dla mnie tak wyjątkowa, bo mogłem pracować z Tommym Hilfigerem nad niesamowitymi projektami – wysokiej jakości, zrównoważonymi wersjami ich najbardziej klasycznych ubrań”.

i Autor: Materiały prasowe Tommy Hilfiger

