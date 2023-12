Top 10 pomysłów na prezent last minute

#1 DLA FANKI MAKIJAŻU: DESSI - ZESTAW DO MAKIJAŻU

Dessi 1 szt., zestaw do makijażu (superpharm.pl)

Świąteczny Box Dessi w ładnym pudełku z uroczą wstążką skrywa bestsellerowe kosmetyki do makijażu w modnej kolorystyce nude, które będą idealne dla każdej karnacji i typu skóry. Paleta do konturowania, matowa pomadka, konturówka do ust i pięknie iskrzący się pigment pozwolą stworzyć make-up marzeń. Zestaw kosmetyków Dessi idealnie sprawdzi się do codziennego makijażu, jak i na wielkie wyjścia, zawsze wtedy gdy chcesz olśniewać. Świąteczny Box to świetny pomysł na prezent dla siebie albo ukochanej osoby, który sprawi prawdziwą przyjemność i pozwoli poczuć się wyjątkowo. Znajdziemy w nim: Paletę do konturowania Glow & Contour, 16,5 g (stworzona z bestsellerów marki Dessi: rozświetlacza, różu oraz bronzerera, Konturówki do ust 05, 0,25 g (zachwyca aksamitną konsystencją i łatwą aplikacją). Pigmentu Stardust 02, 1 g (stworzony z iskrzących się drobinek tworząc niesamowity efekt i blask); pomadki matowej w płynie 21 Soul, 5,5 ml (w modnym odcieniu nude zapewnia elegancji efekt subtelnie podkreślając usta).

#2 DLA PRZYJEMNOŚCI! LA BOMBA – ZESTAW KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI

La Bomba 1 szt., zestaw kosmetyków do pielęgnacji (superpharm.pl)

Podarowanie produktów do kąpieli, to nie tylko miły gest, ale też wyraz troski. Jest jak wyznanie: chcę, żebyś się zrelaksowała i poczuła lepiej. Zestaw pielęgnacyjny Après Ski marki La Bomba rozpieści zmysły oraz odmłodzi ciało i umysł. Znajdziemy w nim:

Sól do kąpieli Winter Haze, która doskonale oczyszcza skórę, stymuluje krążenie i łagodzi skurcze mięśni, jednocześnie otulając naturalnymi olejkami eterycznymi, które dostarczą nie tylko relaksu, ale także odświeżenia na długi czas.

Kulę do kąpieli Bombardino, dzięki której kąpiel będzie prawdziwie musującą przygodą. Kula świetnie nawilży i zmiękczy skórę. Ta rozkoszna mieszanka olejków o zapachu pomarańczy, cynamonu i migdałów przywoła uczucie kojącej zimy. To prawdziwa przyjemność dla ciała i zmysłów.

Creamer do kąpieli The Holiday rozpieszcza ciało, a co najważniejsze relaksuje i świetnie pielęgnuje. Zapach cynamonu, ostrej pomarańczy i kojących przypraw unosi się w powietrzu, sprawiając, że każda kąpiel staje się niezapomnianym doświadczeniem.

#3 ZAOPIEKUJ SIĘ NIĄ: ZESTAW DERMOKOSMETYKÓW EAU THERMAL AVENE HYALURON ACTIV B3 DLA PIĘKNEJ SKÓRY

„Pewność siebie w zdrowe skórze” – tak brzmi motto Eau Thermale Avène. Wybierając zestaw kosmetyków Hyaluron Activ B3 dajesz też piękno i pomagasz zatrzymać skórze… czas. Dzięki swojej optymalnej formule idealnie zaopiekują się skórą przez cały dzień.

Hyaluron Activ B3 to krem odbudowujący komórki skóry. Jego skuteczna formuła opracowana jest przez laboratoria dermatologiczne i zawiera aż 92% składników pochodzenia naturalnego. Kluczową rolę w procesie wstrzymania starzenia się cery pełnią dwa składniki - kwas hialuronowy oraz niacynamid. Te dwa składniki sprawiają, że skóra zaraz po użyciu kremu staje się gładka i zyskuje natychmiastowy blask. Dodatkowo świetnie nawilżają, regenerują, ujędrniają i trwale odnawiają. Aksamitna konsystencja sprawia, że krem wyjątkowo dobrze sprawdza się jako baza pod makijaż, nie pozostawiając żadnych smug.

Krem pod oczy o potrójnym działaniu korygującym Hyaluron Activ B3 Avene to najlepszy przyjaciel skóry wokół oczu. Swoją skuteczność zawdzięcza komponentom takim jak: niacynamid, kwas hialuronowy i siarczan dekstranu. Kosmetyk o kremowo-żelowej konsystencji zapewnia efekt natychmiastowego chłodzenia, co pomoże zniwelować obrzęki oraz zredukować cienie pod oczami. Doda cerze świeżości i blasku, zapewniając niezbędną pielęgnację przeciwstarzeniową każdego dnia.

#4 KULTOWY ZESTAW DERMOKOSMETYKÓW NUXE HUILE PRODIGIEUSE® FLORALE Z PERFUMAMI I ŚWIECZKĄ – WEGAŃSKI

Ten zestaw ucieszy każdą miłośniczkę francuskiej pielęgnacji i kwiatów. Kultowy zestaw Nuxe Prodigieux® Floral uwodzi delikatnymi nutami kwiatowymi. Co znajduje się w zestawie?

Huile Prodigieuse® Florale Suchy olejek pielęgnacyjny o kwiatowym zapachu, 100 ml. Kultowy produkt pielęgnacyjny NUXE z siedmioma cennymi olejkami roślinnymi teraz w wersji o kwiatowym i delikatnym zapachu. To samo działanie odżywiające i ta sama skuteczność. Działa przeciwutleniająco, chroni przed zanieczyszczeniami i zmniejsza widoczność rozstępów. Niepowtarzalna konsystencja suchego olejku oraz świeże i kwiatowe nuty zapachowe, zapewniają chwile prawdziwej przyjemności. Zawiera 96,9% składników pochodzenia naturalnego, w tym 7 olejków roślinnych. Delikatny kwiatowy zapach z nutami skórki grejpfruta, magnolii i piżma jest urzekające.

Żel pod prysznic Prodigieux® Floral, 100 ml, Ten perfumowany żel pod prysznic jest zniewalająco delikatny dzięki łagodnej bazie myjącej pochodzenia roślinnego, nasyconej olejkiem ze słodkich migdałów. Subtelnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją delikatną i elastyczną. Jego bogata konsystencja o delikatnym, kwiatowym zapachu, ze świeżymi nutami grejpfruta, magnolii i piżma, zamienia prysznic w niezwykle zmysłowe doświadczenie każdego dnia.

Perfumy Prodigieux® Floral, 15 ml. To wyjątkowe perfumy, które potrafią zawładnąć zmysłami, urzekając akordem grejpfruta, porywając kwiatem magnolii i oczarowując subtelnością białego piżma. 89% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego.Świeca zapachowa, 70g. Pobudza zmysły zapachem inspirowanym suchym olejkiem Huile Prodigieuse® Florale i pozwala stworzyć wyjątkową atmosferę i wprawić się w dobry nastrój.

#5 ZESTAW DERMOKOSMETYKÓW VICHY NEOVADIOL POSTMENOPAUZA W ORYGINALNEJ KOSMETYCZCE – DLA SKÓRY DOJRZAŁEJ

Gdy bliska Ci kobieta jest w wyjątkowym okresie pomenopauzalnym, ucieszy ją zestaw kosmetyków odpowiadający potrzebom jej skóry. Podczas zmian hormonalnych po menopauzie przyspiesza proces starzenia się skóry, zmniejsza się produkcja sebum, co prowadzi do nadmiernej suchości. Zmarszczki pogłębiają się, a skóra traci jędrność. Wyselekcjonowana formuła kremów pomaga precyzyjnie zadbać o potrzeby skóry.

Zestaw zawiera niezawodny komplet kosmetyków:

Vichy Neovadiol Po Menopauzie krem na dzień 50ml

Vichy Neovadiol Po Menopauzie krem na noc 50ml

Ich działanie uzupełnia się, dzięki czemu efekt widoczny na twarzy jest silniejszy i bardziej satysfakcjonujący. Neovadiol Postmenopauza odżywia i działa przeciw wiotczeniu cery. Reaktywuje mechanizmy skóry zmniejszając wiotkość, poprawia gęstość i wygładza zmarszczki. Jego lekka konsystencja o delikatnym kwiatowym zapachu, działa niekomedogenne i otula twarz, zarówno w dzień jak i w nocy. Wyselekcjonowane składniki aktywne to proksylan oraz ekstrakt z kasji, które równoważą widoczny wpływ zmian hormonalnych na skórze. Kwasy odżywcze Omega 3-6-9 z oleju z otrębów ryżowych pozyskiwanych w Tajlandii, uzupełniają międzykomórkową strukturę lipidową naskórka i przywracają poczucie komfortu.

#6 PODARUJ BLASK: SESDERMA C-VIT – ZESTAW DERMOKOSMETYKÓW Z WITAMINĄ C W ORYGINALNEJ KOSMETYCZCE

Zestaw Sesderma C-Vit przywróci skórze blask i promienny wygląd. Zawiera:

Sesderma C-Vit - nawilżający krem do twarzy, 50 ml - C-VIT Nawilżający krem do twarzy to ratunek dla zmęczonej, matowej i pozbawionej energii skóry. Zapobiega i leczy skutki fotostarzenia, przywraca cerze witalność, jędrność, elastyczność i piękny koloryt. Zawiera innowację w postaci stabilnej formy witaminy C (3-O-etylowy kwas askorbinowy), która działa dużo dłużej niż powszechnie stosowana witamina C i jej pochodne, a dodatkowo zwiększa produkcję kolagenu. ANTIOX BOOSTER SYSTEM zwalcza wolne rodniki i zapobiega fotostarzeniu skóry. Redukuje przebarwienia (wspomaga syntezę melaniny i redukuje już powstałą) i rozjaśnia skórę. Wyciąg ze słodkiej pomarańczy wspomaga odnowę skóry i jest przyjemny w codziennym użytkowaniu. Dzień po dniu twoja skóra będzie coraz bardziej jędrna, gładka, nawilżona i rozświetlona. Wykorzystana w kremie nanotechnologia dodatkowo zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.

Sesderma C-Vit - serum liposomowe, 30 ml - Serum z najbardziej stabilną postacią witaminy C (3-O-etylowy kwas askorbinowy), która dzięki zastosowaniu nanotechnologii jest odporna na utlenianie i dociera do głębokich warstw skóry. C-Vit Serum działa antyoksydacyjnie na skórę, dodaje jej blasku, wspomaga syntezę kolagenu. Redukuje zmarszczki, zwiększa jędrność i elastyczność skóry oraz poprawia jej koloryt. Serum jest zalecane jako profilaktyka i terapia fotostarzenia skóry. Doskonale sprawdza się jako element terapii skóry naczyniowej.

Kosmetyczka, 1 szt

#7 MŁODOŚĆ W PREZENCIE: LIERAC LIFT INTEGRAL – ZESTAW DERMOKOSMETYKÓW SERUM DO TWARZY, KREM NA DZIEŃ I KREM POD OCZY

Zestaw Lierac Lift Integral to doskonale skomponowane kosmetyki o działaniu ujędrniającym, anti-aging i liftingującym. Zapewniają kompleksową pielęgnację odpowiednią dla każdego typu cery, w tym wrażliwej. Dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym formuły kosmetyków skutecznie redukują zmarszczki i przywracają skórze młodzieńczy blask. Zestaw Lierac Lift Integral to świetny pomysł na prezent dla siebie samej albo bliskiej osoby, który wywoła radość i sprawi przyjemność.

Co zawiera zestaw Lierac Lift Integral?

Lierac Lift Integral serum napinające do twarzy, 30 ml - Serum ma natychmiastowe działanie liftingującą i znakomicie się sprawdzi dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej. Za sprawą starannie dobranych składników aktywnych działa ujędrniająco, modeluje owal twarzy i wygładza zmarszczki. Serum Lift Integral wzmacnia strukturę skóry działając na jej podstawowe elementy, dzięki temu cera odzyskuję sprężystość. Mleczna konsystencja kosmetyku otula skórę i zapewnia aksamitne wykończenie oraz przyjemne uczucie komfortu.

Lierac Lift Integral ujędrniający krem na dzień, 20 ml – w prezencie - Ujędrniający krem na dzień z efektem integralnego liftingu kompleksowo odmładza cerę, wygładza zmarszczki, wzmacnia strukturę skóry i intensywnie nawilża. Kosmetyk ma kremową otulającą konsystencję, która nie pozostawia tłustego filmu. Dzięki obecnym w formule składnikom aktywnym skóra odzyskuje jędrność, elastyczność i sprężystość, dla pełnego efektu liftingu.

Lierac Lift Integral krem pod oczy, 7,5 ml – w prezencie - Krem zapewnia kompleksową pielęgnację liftingującą konturu oka ujędrnia, napina oraz wygładza zmarszczki. Kosmetyk można stosować także na delikatny obszar okolic ust. Krem wzmacnia strukturę skóry i poprawia jej elastyczność. Dzięki zawartości składników aktywnych ma także działanie nawilżające i przywraca spojrzeniu młodzieńczy blask. Ceramiczna końcówka opakowania ułatwia aplikację oraz zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości. Delikatna konsystencja kremu wzmacnia i jednocześnie wygładza kontur oka.

#8 DLA NIEGO: ZESTAW NUXE MEN – DERMOKOSMETYKI DLA NIEGO (WEGAŃSKI) – ŻEL NAWILŻAJĄCY DO TWARZY, ŻEL POD PRYSZNIC ORAZ ROLL ON

Nuxe Men to zestaw, który zawiera niezbędne kosmetyki do codziennej pielęgnacji męskiej skóry. Połączenie wyselekcjonowanych składników aktywnych oraz zapachu o nutach drzewnych sprawia, że pielęgnacja zmieni się w czystą przyjemność. Nuxe Men to świetny pomysł na prezent dla mężczyzny, który pozwoli zadbać o ciało oraz cerę i sprawić radość bliskiej osobie.

Co znajduje się w zestawie?

Nuxe Men Wielofunkcyjny żel nawilżający do twarzy 50 ml. Preparat do twarzy zawierający wyciągi z dębu i grabu oraz kwas hialuronowy, nawilża, dodaje skórze energii oraz matuje strefy z tendencją do przetłuszczania się. Natychmiast po zastosowaniu zapewnia skórze uczucie komfortu i ukojenia. Nie pozostawia tłustej warstwy, nawilża, redukuje oznaki zmęczenia i stresu skóry. Zawiera 93% składników pochodzenia naturalnego (w tym drzewo sandałowe, korę filodendrona, korę dębu, pączki grabu, śluz liści baobabu, nasiona araukarii, korę afrykańskiego drzewa Enanthia Chlorantha).

Nuxe Men Dezodorant roll-on 24-godzinna ochrona 50 ml. Dezodorant NUXE Men, zapewnia ochronę przez 24 godziny. Nie pozostawia śladów ani plam. Męska, drzewno-korzenna nuta zapachowa. Zawiera 91% składników pochodzenia naturalnego.

Nuxe Men Wielofunkcyjny żel pod prysznic 200 ml. Oparty na bazie myjącej pochodzenia roślinnego, żel pod prysznic o neutralnym pH, zawierający wyciągi z dębu i grabu, w delikatny sposób oczyszcza skórę ciała oraz włosy. Posiada właściwości energizujące. Zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego (w tym korę dębu i pączki grabu).

#9 BOSQIE ZDROWA CERA MĘŻCZYZNY - ZESTAW KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI DLA MĘŻCZYZNY

Piękna, zdrowa skóra to nie tylko wynik genetyki, ale przede wszystkim codziennej pielęgnacji, która dostarcza jej wszystkiego, czego potrzebuje. Przekonali się też do tego mężczyźni, którzy regularnie rozbudowują swoje rytuały pielęgnacyjne. W erze kosmetyków pełnych chemii, marka Bosqie postanowiła pójść w kierunku natury, dostarczając produkty, które są w pełni bezpieczne dla skóry i dla środowiska.

Zestaw produktów do naturalnej pielęgnacji zawiera:

Naturalny prebiotyczny lekki krem do twarzy – hipoalergiczny, 50ml. To prawdziwy eliksir młodości. Zapewnia profesjonalną pielęgnację skóry, odpowiadając na specyficzne potrzeby męskiej cery. Starannie dobrane składniki, takie jak kora wierzby białej czy ziele lubczyka, gwarantują nie tylko intensywne nawilżenie, ale także ochronę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Jego bogata, naturalna formuła opiera się na ekstraktach, które nie tylko pielęgnują, ale też hamują procesy starzenia. Bez względu na to, czy masz 20, 30 czy 50 lat, ten krem będzie idealnym rozwiązaniem do codziennej pielęgnacji Twojej cery.

Naturalny hydrolat rozmarynowy do twarzy i włosów, 100ml. To produkt, który będzie doskonałym uzupełnieniem dla kremu. Został stworzony z myślą o kompleksowej pielęgnacji męskiej skóry. Jego właściwości tonizujące i odświeżające sprawią, że cera będzie prezentować się nienagannie, niezależnie od wyzwań dnia codziennego. Działa on nie tylko na skórę, ale i na włosy. Rozmaryn znany jest ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i tonizujących. Dzięki temu hydrolatowi skóra będzie promienna, a włosy zdrowe i mocne.

#10 BOSQIE DLA CERY TRĄDZIKOWEJ 1 SZT. ZESTAW KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI

Skóra idealna nie istnieje? Wręcz przeciwnie! Wystarczą odpowienie formuły kosmetyczne. Naturalna pielęgnacja skóry stała się podstawą dla wielu osób, które chcą dbać o swoją cerę w sposób świadomy i bezpieczny dla środowiska. W dobie chemii, która otacza nas niemal wszędzie, coraz więcej ludzi sięga po produkty bazujące na składnikach roślinnych, które od wieków były wykorzystywane w pielęgnacji skóry.

Zestaw do naturalnej pielęgnacji skóry Bosqie to idealna kombinacja produktów, które wspierają zdrową cerę w sposób zrównoważony. W skład tego zestawu wchodzi:

Naturalny krem majerankowo-ziołowy, 8 g. Naturalny krem majerankowo-ziołowy to doskonały przykład produktu, który łączy tradycyjną wiedzę o ziołach z nowoczesnymi technikami produkcji. Jego wielozadaniowe działanie, oparte na kombinacji sześciu olejków oraz wosku pszczelego, sprawia, że jest nieocenionym narzędziem w walce z problemami skórnymi. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwgrzybicznie oraz przeciwwirusowo, co czyni go prawdziwym skarbem w codziennej pielęgnacji.

Naturalny hydrolat lawendowy, 100 ml. Kolejnym produktem niezbędnikiem dla skóry trądzikowej jest naturalny hydrolat lawendowy. Lawenda, ceniona od wieków za swoje właściwości lecznicze, w tym przypadku tonizuje i nawilża skórę, łagodząc jednocześnie podrażnienia. Obecność kwasów ursolowego i rozmarynowego dodatkowo wzmacnia działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Naturalna maseczka glinka zielona, 150 g. Dla tych, którzy borykają się z problemami skóry takimi jak trądzik czy łojotok, idealnym rozwiązaniem będzie maseczka naturalna glinka zielona. Jej właściwości oczyszczające, ściągające oraz regenerujące sprawią, że skóra stanie się gładka i zdrowa.

