Top 3 zabiegi dla przyszłych panien młodych – olśniewaj w dniu ślubu!

Opalanie natryskowe – bezpieczna opalenizna bez słońca

Jeśli marzysz o złocistej, równomiernej opaleniźnie bez ryzyka poparzeń słonecznych, opalanie natryskowe to strzał w dziesiątkę. Ten zabieg zyskał ogromną popularność wśród przyszłych panien młodych – nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale także natychmiastowy efekt.

– Opalanie natryskowe to doskonałe rozwiązanie dla kobiet, które chcą wyglądać świeżo i promiennie w dniu ślubu. Nasze formuły są wegańskie, hipoalergiczne i dopasowywane indywidualnie do odcienia skóry klientki – mówi Grażyna Czekalińska, ekspertka Let’s get TAN!

Zabieg najlepiej wykonać 2–3 dni przed ślubem, aby uzyskać idealny odcień i uniknąć ewentualnych smug. Dzięki opalaniu natryskowemu skóra prezentuje się zdrowo i jednolicie, co znakomicie wygląda na zdjęciach ślubnych.

Masaż Kobido – lifting bez skalpela

Masaż Kobido, nazywany „japońskim liftingiem”, to prawdziwy hit ostatnich miesięcy. Jego regularne wykonywanie nie tylko ujędrnia i wygładza skórę, ale także pozwala się głęboko zrelaksować. W przedślubnej gorączce to zabieg, który działa cuda – zarówno dla ciała, jak i ducha.

Kobido działa na głębokie warstwy skóry i mięśni twarzy, poprawiając krążenie krwi, usuwając napięcia i modelując owal twarzy. Już po jednej sesji skóra staje się wyraźnie bardziej napięta i promienna. To idealna alternatywa dla inwazyjnych metod estetycznych, zwłaszcza na kilka dni przed ślubem.

Profesjonalny makijaż – kropka nad „i”

Choć wiele kobiet maluje się na co dzień, ślubny makijaż to zupełnie inna liga. Tego dnia wszystko musi być dopięte na ostatni guzik – makijaż powinien być trwały, odporny na łzy wzruszenia i dopasowany do stylizacji panny młodej.

Wizażystka pomoże dobrać odpowiednie kolory, zadba o konturowanie i rozświetlenie, które podkreśli naturalne piękno. Coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest też próbny makijaż, który pozwala upewnić się, że wszystko będzie wyglądać idealnie.

Przedślubne przygotowania to nie tylko wybór sukni i dekoracji – to także czas na zadbanie o siebie. Opalanie natryskowe, masaż Kobido i profesjonalny makijaż to top 3 zabiegi, które pomogą Ci poczuć się wyjątkowo w tym najważniejszym dniu. Nie czekaj – zaplanuj je z wyprzedzeniem i błyszcz jak nigdy dotąd!