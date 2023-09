Top 5 najlepszych perfum na zimę 2023/2024. Zapachy, które sprawią, że poczujesz się wyjątkowa. Kompozycje, którym się nie oprzesz

Jaki tusz do rzęs wybrać? Wszystko, co musisz wiedzieć o wydłużaniu oraz podkręcaniu rzęs

Piękne perfumy na zimę. Top 5 zapachów z Sephory, które musisz znać

Perfum to bardzo osobisty i zmysłowy dodatek. To romantyczna obietnica kolejnego spotkania i sposób na wyrażenie siebie. To właśnie zapachy i zmysł węchu najlepiej pobudzają wspomnienia i potrafią wprawić w dobry nastrój. Jesienią i zimą królują cięższe, bardziej długotrwałe zapachy. Utrzymują się ona na skórze przez wiele godzin i otulają nas swoją magią i aromatem. Sprawdź, jakie perfumy z Sephory będą modne w nadchodzącym sezonie. To 5 zapachów, obok których trudno przejść obojętnie.

La Perla Signature

Woda perfumowana La Perla to celebracja promiennej, niejednoznacznej i pewnej siebie kobiety, która go nosi. Kwiatowo-drzewna kompozycja jest dziełem kreatorki zapachów Louise Turner: „Według mnie perfumy zachęcają do refleksji nad pięknem. Chciałam tym zapachem uchwycić enigmatyczny urok kobiety La Perla w kompozycji couture. Starannie dobrałam każdą kwiatową nutę, mając na względzie jej wyjątkową elegancję. Projektowałam poszczególne warstwy w taki sposób, by były niepowtarzalne i urzekające. Stworzyłam zapach promienny, śmiały i zmysłowy – jak kobieta, która go używa".

BURBERRY Goddess

Nowość w Sephorze. To wyjątkowa, aromatyczna kompozycja gourmand, której przewodzi potężne trio wanilii. W nucie głowy napar waniliowy z drzewnymi tonami, w sercu waniliowy kawior o bogatej słodyczy, a w bazie absolut wanilii wzbogacony świetlistą lawendą, ziemistymi nutami kakao i korzeni imbiru. Ta zmysłowa kompozycja jest wegańska, a wanilia w niej użyta pochodzi z Madagaskaru i została pozyskana w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Zapach ten zamknięto w eleganckim kwadratowym flakonie przeznaczonym do wielokrotnego napełniania. Gabardynowe beżowo-złote opakowanie ozdobione medalionem nawiązuje do bogatego dziedzictwa marki

YVES SAINT LAURENT - YSL Libre L’Absolu Platine

Intensywny zapach dla kobiet Libre L’Absolu Platine Najtrwalszy zapach z serii Libre od Yves Saint Laurent. - Nowy, luksusowy zapach od marki Yves Saint Laurent o zwiększonej intensywności - Hołd oddany wolności, ekspresji i pewności siebie - Wyjątkowy flakon ze złotym logo YSL - Zapach kwiatu pomarańczy, białej lawendy i lawendy diva Poznaj Libre L’Absolu Platine – najintensywniejszą pozycję w luksusowej serii Libre od Yves Saint Laurent. Kobieta Libre L’Absolu Platine to kobieta pewna siebie i odważna, która zna swoją wartość i wie, że jest wyjątkowa. Kobieta Libre L’Absolu Platine nie boi się wzniecać ognia oraz wywoływać dreszczy. Zapach Libre L’Absolu Platine łączy w sobie nuty pozyskane z najwyższej jakości składników, m.in. z białej lawendy, marokańskiego kwiatu pomarańczy i francuskiej lawendy diva, tworząc niezapomnianą kompozycję.

TOM FORD Café Rose

Esencje róży tureckiej i ciemnej kawy ujawniają zmysłową głębię, podczas gdy róża bułgarska i Ylang Ylang emanują musującą kwiatowością. Kolendra, paczula i pikantny kardamon unoszą się nad akordami kadzidła i drzewa sandałowego.

GIVENCHY L'Interdit Rouge Ultime

Nowa odsłona zapachu otwiera się zapachem ręcznie zbieranych kwiatów pomarańczy z tunezyjskiego Nabulu. Świetliste nuty jaśminu sambac, urzekający aromat strąków kakaowca rozgrzewają nuty tuberozy, nadając zapachowi jeszcze bardziej uzależniający charakter. W głębi zapachu ambroksan, nowoczesny akcent w intensywnie drzewnej kompozycji paczuli i wetiweru. Wreszcie głęboki absolut bałkańskiego tytoniu nadaje całości słodkawy, lekko miodowy odcień.

