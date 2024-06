Top prezenty pielęgnacyjne na Dzień Ojca

Czy wiesz, skąd wziął się pomysł obchodzenia Dnia Ojca? Tradycję zapoczątkowało małe amerykańskie miasteczko w stanie Waszyngton. Z propozycją wyszła dziewczyna wychowywana przez samotnego ojca, chcąc podziękować mu za wszystko, co mu zawdzięcza. W 1965 roku decyzją ówczesnego prezydenta, Dzień Ojca zaczął być obchodzony w całym kraju, jako hołd dla wszystkich ojców, którzy troszczą się o swoje dzieci. W to święto Twój tata zasługuje na najlepsze, a ten wyjątkowy dzień w roku to idealna okazja, aby to podkreślić. Pokaż mu, jak przyjemnie jest używać dobrych kosmetyków, spraw, aby poczuł się wyjątkowo.

Pielęgnuj męskość

Sesderma Men Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy jest przeznaczony do pielęgnacji męskiej skóry twarzy, również wrażliwej. Zawiera składniki o silnym działaniu przeciwzmarszczkowym, m.in. czynniki wzrostu, peptydy biomimetyczne oraz komórki macierzyste, które pobudzają syntezę włókien kolagenu i elastyny, zwiększają ilość procesów naprawczych w skórze oraz chronią DNA przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Zawarte w preparacie substancje pomagają regulować aktywność komórek i normalizują komunikację międzykomórkową. Opóźniają procesy starzenia i wygładzają głębokie zmarszczki. Preparat nie podrażnia skóry. Sesderma Men posiada lekką konsystencję, szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy na powierzchni skóry.

SPRAWDŹ: Sesderma Men Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy 155 zł/50 ml

EISENBERG Paris Silver Essential Mask to wielofunkcyjna żelowo-kremowa maska do twarzy, w jednym kroku zwalcza oznaki zmęczenia i stresu. Koktajl aktywnych składników oferuje skuteczne korzyści detoksykacyjne i ultraliftingowe. Srebro o właściwościach antybakteryjnych oraz przeciwzapalnych regeneruje i łagodzi. Kaolin oczyszcza i przywraca równowagę. Ekstrakt z nasion Moringi zwalcza zanieczyszczenia. Biotechnologiczny czynnik tensorowy liftinguje. Wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy zwiększa nawilżenie. Od pierwszego zastosowania skóra jest nawilżona, gładsza i bardziej jędrna. Oznaki zmęczenia i zmarszczki są radykalnie zredukowane.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Silver Essential Mask Homme 479 zł/75 ml

Zapach wspomnień

EISENBERG Paris J'OSE to kultowy zapach marki, niezapomniany, wzruszający i prowokujący kuszącym tajemniczym aromatem Mięty i Bylicy spoczywających na bogatej nucie serca Kawy Mokki, rozwijających się na ciepłej bazie Ambry i Paczuli.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris J’OSE 319 zł/30 ml, 499 zł/50 ml

Wszystkie produkty EISENBERG Paris dostępne są stacjonarnie w SEPHORA i na sephora.pl.

Z natury dobre

Nuxe NUXELLENCE® specjalistyczny preparat przeciwstarzeniowy to kosmetyk nowej generacji, zawierający wyciągi z dębu, grabu, passiflory oraz kwas hialuronowy. Skóra odzyskuje wigor, jędrność, zmarszczki są wygładzone, a pikantne nuty podkreślają drzewną woń męskiego zapachu. Idealny po goleniu.

SPRAWDŹ: Nuxe NUXELLENCE® specjalistyczny preparat przeciwstarzeniowy 192 zł/50 ml

Coś dla włosów

Medilâge cheveux homme to specjalistyczny preparat przeznaczony dla mężczyzn, ukierunkowany na przeciwdziałanie wypadania włosów, który wykorzystuje przede wszystkim PhytoPin®, substancję uzyskaną z pnia drzewa sosnowego z lasu Landes, która hamuje aktywność enzymu 5-alfa-reduktazy związanej z łysieniem i przyspiesza cykl wzrostu włosów. Ponadto w formule tego preparatu znajdziemy też Keranat™ oraz krzemionkę uzyskaną z ekstraktu pędów bambusowych.

SPRAWDŹ: Medilâge cheveux homme 473 zł/30 kapsułek

