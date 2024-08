i Autor: materiały prasowe Radical

Strefa beauty

Totalne wzmocnienie włosów

Istnieje wiele przyczyn osłabienia kondycji włosów, począwszy od nieprawidłowo zbilansowanej diety czy wpływu negatywnych czynników zewnętrznych, aż po kwestie zdrowotne, a nawet stres. Dlatego najważniejsze jest zdiagnozowanie problemu, by wiedzieć, dlaczego włosy zaczęły się łamać, wypadać, straciły sprężystość i blask. Drugim krokiem jest wprowadzenie do pielęgnacji odpowiednich kosmetyków. W przypadku włosów wymagających wzmocnienia sprawdzi się seria wzmacniająca do włosów osłabionych i wypadających ze skrzypem polnym marki RADICAL.