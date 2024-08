Kultowa perfumeria wkracza do Polski

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Marka LYKO została założona w 2008 roku w niewielkim miasteczku w Szwecji przez Ritę i Stefana Lyko. Początkowo był to mały, rodzinny salon fryzjerski, który dość szybko przekształcił się w rozpoznawalny sklep internetowy. Co ciekawe, LYKO ma polskie korzenie – ojciec Stefana, Frans Lyko, tuż po wojnie wyemigrował z Polski do Szwecji, gdzie rozpoczął swoją przygodę z fryzjerstwem. Dzisiaj firmą zarządza Rickard Lyko, jego wnuk, i to jemu firma zawdzięcza swoją dzisiejszą pozycję i międzynarodowy rozwój.Wszystkie Twoje ulubione kosmetyki w jednym miejscu

To, co wyróżnia LYKO na tle innych platform, to wyjątkowo szeroka oferta i szybki dostęp do produktów, które podbijają media społecznościowe na całym świecie. Widziałaś viralowy kosmetyk na TikToku? Szukasz najnowszych hitów z Instagrama? LYKO często jako pierwsze wprowadza do swojej oferty najgorętsze nowinki z USA, Korei czy Australii, które teraz możesz zamówić z szybką dostawą do domu lub paczkomatu.

W ofercie LYKO znajduje się ponad 55 tysięcy produktów od ponad tysiąca marek: od najbardziej poszukiwanych kosmetyków do makijażu, przez dermokosmetyki i pielęgnację premium, perfumy (także niszowe) po niezwykle szeroką ofertę produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów. Wśród dostępnych marek znaleźć można m.in. Sol de Janeiro, Pixi czy Color Wow, które podbiły serca TikTokerek na całym świecie. Miłośniczki pielęgnacji koreańskiej mogą wybierać spośród poszukiwanych marek k-beauty, takich jak Cosrx, Laneige czy Beauty of Joseon. Na uwagę koneserek zasłuży na pewno sekcja scandi beauty – z Lumene, Mantle czy Woods Copenhagen na czele. Wszystko to dostępne jest online na platformie LYKO.COM oraz w wyjątkowej aplikacji mobilnej, która wykorzystuje podpowiedzi AI przy doborze odpowiednich produktów.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych pierwszych miesięcy na polskim rynku. Wierzymy, że na polskiej scenie beauty jest miejsce dla LYKO i mamy nadzieję na zdobycie serc lokalnych klientów, wzorem naszych pozostałych rynków - mówi Magdalena Wasilewska, Country Manager LYKO Polska.

i Autor: materiały prasowe LYKO

