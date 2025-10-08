TOUS świętuje 40-lecie ikonicznego Misia

Z okazji jubileuszu, pod hasłem Happy Bear Day, marka zaprezentowała logo nawiązujące do pierwotnej idei symbolu TOUS. Miś, który towarzyszył klientom przez cztery dekady, stał się ponadczasową ikoną – dzięki swojej osobowości, bogatej symbolice i zdolności nieustannego odradzania się. Marka łączy dziś 40 lat historii z hołdem dla pierwszego projektu Misia. Premiera otwiera czteromiesięczne, globalne świętowanie, które potrwa do końca roku.

Od momentu powstania, Miś był reinterpretowany na niezliczone sposoby – w różnych materiałach, rozmiarach i stylistykach – powstawał także we współpracy z artystami i twórcami z całego świata. W 2017 roku jeden z pierwszych prototypów Misia został włączony do kolekcji Museu del Disseny de Barcelona, co potwierdziło jego status jako dzieła sztuki i symbolu trwałej popularności.

Chcąc uczcić kreatywną podróż, TOUS wprowadzi do sprzedaży czterdzieści wyjątkowych Misiów, wykonanych z zastosowaniem rozmaitych technik jubilerskich, materiałów i wykończeń – w tym w edycjach specjalnych i limitowanych. Te projekty, będące hołdem dla kreatywności, trafią do oferty od października.

Przez cztery dekady Miś symbolizował wizję TOUS – biżuterii jako środka do wyrażania siebie. To klienci uczynili go ikoną, nadając mu osobiste znaczenia i wplatając go w swoje historie.

Historia Misia to również opowieść o globalnym rozwoju marki TOUS. Powstał w roku, w którym otwarto pierwszy sklep poza Manresą – w Lleida – co potwierdziło sukces projektu. W 1989 roku, tuż przed igrzyskami olimpijskimi, marka zadebiutowała w Barcelonie, co otworzyło jej drzwi do międzynarodowej ekspansji i umocniło pozycję Misia jako ikony.

Dziś TOUS obecny jest na czterdziestu rynkach, posiada ponad 600 sklepów i rozwinięty e-commerce. Miś natomiast przemierzył pięć kontynentów, przybierając formy inspirowane różnymi kulturami.

Początki Misia

W 1985 roku Rosa Oriol pracowała nad kolekcją zawieszek, gdy w witrynie sklepu z zabawkami w Mediolanie zobaczyła pluszowego misia. Zainspirowana, postanowiła przenieść go do świata biżuterii. W pracowni, przy współpracy z jubilerem, stworzyła prosty, łatwy do wykonania w złotych blachach projekt, który w niezwykły i uniwersalny sposób symbolizował uczucie.

Miś został zaprezentowany jako część kolekcji, w której znalazły się także inne motywy – m.in. słoń, chłopiec, dziewczynka, serce, dom, samochód i sowa. To jednak właśnie Miś podbił serca klientów.

Decyzja Rosy Oriol, by wprowadzić klasycznego pluszowego misia do świata biżuterii, była wynikiem odważnej, kreatywnej i pełnej humoru wizji – wartości, które do dziś definiują filozofię marki TOUS.

W 2021 roku do rodziny dołączył nowy bohater – Bold Bear – bardziej śmiały, trójwymiarowy wariant klasycznego Misia. Dzięki niemu marka mogła rozpocząć twórcze eksperymenty z materiałami i rozmiarami. Bold Bear stanie się również jednym z symboli obchodów jubileuszu.