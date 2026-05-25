TREND ALERT: Smart Travel, czyli jak podróżować z klasą. OCHNIK prezentuje wakacyjne hity

Lekkość i print, czyli wakacyjny retro-szyk

Koniec z nudnymi, czarnymi walizkami, które giną w tłumie. W tym sezonie na tapet bierzemy wzory, które wywołują uśmiech i świetnie wyglądają na zdjęciach z podróży. Podróżowanie ma być frajdą!

Mała walizka w kropki na kółkach (WALAB-0074-0P-19) – absolutny hit dla miłośniczek estetyki vintage i dziewczęcego uroku. Idealna jako bagaż kabinowy na weekendowy lot do Paryża czy Rzymu.

Pokrowiec na małą walizkę w kropki (AW-013-0007-9P-S) – dedykowany, elastyczny pokrowiec, który nie tylko chroni walizkę przed zarysowaniami, ale tworzy z nią spójny, designerski total-look.

Identyfikator do bagażu (AW-012-0016-0P) – dodaj identyfikator w tym samym wzorze, aby Twój bagaż był kompletny i stylowy.

Wakacyjny minimalizm dla aktywnych

Jeśli zamiast kurortu wybierasz dynamiczne odkrywanie nieznanego, Twoim sprzymierzeńcem są wolne ręce i swoboda ruchów. Styl militarny i miejski minimalizm to duet idealny.

Duży plecak w kolorze khaki (PLCMN-0015-55) – niezwykle pojemny i stylowy. Kolor khaki genialnie wpisuje się w lifestylowy look, sprawdzając się zarówno podczas górskiego trekkingu, jak i jako podręczny plecak do samolotu.

Czarny duży plecak męski (TORMN-0414-99) – klasyka w nowoczesnym wydaniu. Ergonomiczny, miejski design dla mężczyzn, którzy cenią techniczną niezawodność bez rezygnacji z elegancji.

Pastelowy Comfort Zone

Podróż bywa męcząca, ale lifestylowe akcesoria potrafią zamienić ją w relaksujący rytuał. W tej kategorii rządzi funkcjonalność ubrana w urocze, pastelowe barwy.

Miękki różowy podgłówek (AW-014-0003-5B) – ergonomiczna poduszka, która dba o Twój komfort w trakcie długiego lotu czy jazdy pociągiem, pozwalając na stylowy relaks.

Różowy pokrowiec na dużą walizkę (AW-013-0007-5P-L) – landrynkowy akcent, dzięki któremu Twoja duża walizka będzie widoczna z drugiego końca lotniska, a przy okazji zostanie zabezpieczona przed trudami podróży.

Rodzinny logistyczny luksus

Podróżowanie z rodziną to wyższa szkoła logistyki, ale nie oznacza to rezygnacji z nienagannego wizerunku. Zamiast przypadkowych toreb – stawiamy na eleganckie moduły.

Komplet walizek twardych na kółkach (WALAB-0053-0X) – czteroczęściowy zestaw (od 16" do 29") wykonany z bardzo trwałych materiałów. Pozwala na idealne spakowanie całej rodziny, gwarantując spójny i niezwykle elegancki wygląd na każdym terminalu.

Identyfikator do bagażu (AW-012-0016-0P) – kropka nad „i” eleganckiego bagażu. Skórzany, designerski gadżet, który pozwala na bezpieczne podpisanie walizki w luksusowym stylu.