Trend summer office core z bielizną Triumph w roli głównej

KOMFORT OD PODSTAW

Bielizna powinna być jak druga skóra, podążać za naszym ciałem oraz zapewniać niewidoczne wsparcie. Jest to szczególnie ważne w okolicznościach zawodowych. Bo nie ma nic gorszego niż uwierający biustonosz podczas spotkania biznesowego.

Latem doskonale sprawdzą się gładkie modele, które będą nie tylko gwarancją niezrównanej wygody, ale też dadzą pewność, że żaden jej element nie będzie odznaczał się pod ubraniem. Kolekcja Body Make-Up Illusion Smooth łączy w sobie pełne wsparcie klasycznego biustonosza z bezgranicznym komfortem, tworząc złudzenie absolutnego braku bielizny na sobie. Otula ciało niczym druga skóra, modelując subtelnie kobiecą sylwetkę.

Występuje w najmodniejszej palecie kolorystycznej sezonu, min. pastelowej Honey Yellow i Powder Orange oraz Chocolate Mousse (nawiązanie do koloru Pantone: Mocca), udowadniając, że bielizna również może być częścią aktualnych trendów oraz niezawodnym fundamentem każdej stylizacji – szczególnie tej spod znaku summer office core.

PONADCZASOWA ELEGANCJA

Koronkowa bielizna podstawą mody biurowej? Zdecydowanie tak! Bowiem summer office core odważnie redefiniuje klasyczne elementy garderoby, nadając im nowoczesny i niezwykle modowy charakter. A jeśli koronka to wybór jest jeden - prawdziwa ikona od TRIUMPH: biustonosze Amourette. Elegancja, styl, perfekcyjne dopasowanie i niebywały komfort - to esencja tej linii. Jej siła tkwi w zmysłowych koronkowych detalach i szerokiej gamie odcieni, sprawiając, że jest ponadczasowa i odporna na próbę czasu. Tworząc „outfity do pracy”, postaw na model w pięknym i niebanalnym odcieniu letniego, oceanicznego turkusu. Delikatny tiul i koronka w kwiecisty wzór, z którego został wykonany, idealnie przylega do ciała, wygląda stylowo i jest niezwykle przyjemny w dotyku. Posiada lekkie i miękkie miseczki, które zapewniają odpowiednie wsparcie dla biustu. Dostępny w wielu fasonach i szerokiej rozmiarówce (od 70 do 95 pod biustem i miseczce A-G) jest flirtem ultrakobiecości z elegancją.

Z PLAŻY DO… BIURA

Przewiewne i lekkie spodnie i koszule z kolekcji TRIUMPH Summer Wear założysz na plażę, letni spacer i… do biura. Klasyczne kroje spodni i koszul wykonane z miękkich, oddychających tkanin zapewnią świeżość i komfort, gdy słupki temperatury rozgrzewają się do czerwoności. Kolekcja - dostępna w uniwersalnej kolorystyce: Black, Black Combo, Sage Green, Berry i Silk White, jest niezwykle ponadczasowa. Można ją nosić samodzielnie lub w kombinacjach warstwowych - łączyć i dopasowywać, aby stworzyć indywidualny look.

Elementy z letniej serii TRIUMPH Summer Wear będą nieoczywistym punktem każdej stylizacji spod znaku summer office core, zapewniając możliwość cieszenia się każdą chwilą lata w komfortowy i stylowy sposób. To idealne rozwiązanie, aby prosto z biura pójść na letni koktajl z przyjaciółmi czy na wieczorny spacer wzdłuż miejskiej plaży.

i Autor: materiały prasowe TRIUMPH

