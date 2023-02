Trendy w makijażu na wiosnę 2023. To będzie hit

Francuski szyk

Nałóż na twarz krem wymieszany z kilkoma kroplami Nuxe Super Serum [10]. Wykorzystano w nim najnowocześniejszą zieloną technologię: tysiące mikrokapsułek z olejami roślinnymi zawieszonych zostało w serum na bazie naturalnego kwasu hialuronowego. Cera będzie świeża i połyskująca. Muśnij policzki różem w odcieniu różanym z palety NYX Cosmetics For Avatar. Paleta Pandorian Paradise z sześcioma rozświetlaczami i różami – pozwoli delikatnie podkreślić rumieniec i powieki – bądź oszczędna – im mniej produktu tym bardziej naturalny efekt. Odrobinę rozświetlacza w neutralnym odcieniu nałóż na szczyty kości policzkowych i usta. Na koniec przeczesz brwi bazą Maybelline New York Lash Sensational Sky High Tinted Primer – to pierwsza baza pod tusz od Maybelline New York w czarnym kolorze. Rzęsy pozostaw nagie.

Nuxe Super Serum [10] 308 zł/30ml | NYX Professional Makeup Avatar: The Way of Water Pandorian Paradise Cheek Palette Paleta róży i rozświetlaczy 114,99 zł/19,2 g | Maybelline New York Lash Sensational Sky High Tinted Primer Baza pod tusz 54,99 zł/7,2 ml

Wyspiarska fantazja

Przygotuj cerę tak jak lubisz, ale na koniec nałóż na dłonie kilka kropli Nuxe Super Serum [10], rozgrzej go, a potem przyciśnij dłonie do twarzy i szyi. Uzyskasz efekt lekko wilgotnej, świeżej cery. W tym make-up’ie skup się na ustach – najpierw nałóż na nie jedną z pomadek NYX Cosmetics For Avatar, a potem dodaj im blasku jednym z błyszczyków inspirowanych żywymi, świetlistymi barwami, które można spotkać na lądzie oraz w podwodnym świecie Pandory. Błyszczykiem możesz też musnąć łuki brwiowe.

Nuxe Super Serum [10] 308 zł/30ml | NYX Professional Makeup Avatar: The Way of Water Matte Lipstick Matowa pomadka do ust 54,99 zł/4 g | NYX Professional Makeup Avatar: The Way of Water Lip Gloss błyszczyk do ust duo-chromatyczny 49,99 zł/3,5 ml

Londyńska nonszalancja

W zwilżoną tonikiem cerę wklep Nuxe Super Serum [10] – nie zapomnij o szyi i dekolcie. Rzęsy i brwi wyczesz używając Maybelline New York Lash Sensational Sky High Tinted Primer - pierwszej bazy pod tusz od Maybelline New York w czarnym kolorze. Dzięki formule wzbogaconej o ceramidy i witaminę B5 zadba ona także o kondycję rzęs i brwi. W powieki wklep odrobinę niebieskiej farbki do ciała z kolekcji NYX Cosmetics For Avatar. Plama koloru może być tu nieregularna - chodzi tu o ekstrawagancki, zawadiacki efekt. Usta muśnij błyszczykiem z tej kolekcji. Palety, szminki, mgiełka do twarzy i farby z tej linii są tworzone z materiałów pochodzących z recyklingu, minimalizując odpady, a tym samym wpływ na środowisko.

Nuxe Super Serum [10] 308 zł/30ml | Maybelline New York Lash Sensational Sky High Tinted Primer Baza pod tusz 54,99 zł/7,2 ml | NYX Professional Makeup Avatar: The Way of Water Na’vi Face & Body Paint Farbka do oczu i ciała 64,99 zł/25 ml

Idealne dopasowanie

Piękne włosy to najlepsza oprawa dla delikatnej, połyskującej cery. Podkreśl naturalne piękno swojej fryzury idealnie dobraną dla niej pielęgnacją. Barwa Five Herbs to seria naturalnie bogatych w zioła i innowacyjne składniki aktywne produktów do pielęgnacji włosów. Ich delikatne formuły, pozbawione mocnych detergentów, czy składników drażniących, są wypełnione po brzegi najskuteczniejszymi tradycyjnymi i najnowocześniejszymi substancjami, np. Barwa Five Herbs Szampon Nawilżający zawiera dodatkowo niacynamid, który zwiększa sprężystość włosów i nadaje im połysk.

BARWA Five Herbs Łagodny Szampon Nawilżający 16,99 zł/480 ml

