Trendy w makijażu na zimę 2023/2024. Te kosmetyki nigdy nie wyjdą z mody

To najbardziej niedopuszczalny kolor lakieru do paznokci dla kobiet po 50-tce na zimę. Manicure, który obnaży wszystkie niedoskonałości dłoni. Skóra będzie wyglądać blado i staro

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. To także niezwykle uniwersalne kosmetyki, które można stosować na wiele różnych sposobów, od klasycznego konturowania poprzez ocieplanie i brązowienie skóry, aż do makeupu całego ciała i podkreślenie naturalnej opalenizny.

Konturowania to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Wiele osób konturuje również nos - nałóż kosmetyk w małej ilości po obu stronach nosa, na środku zaaplikuj jasny puder i wszystko rozetrzyj.

Marka Charlotte Tilbury po raz kolejny zrewolucjonizowała rynek beauty. HOLLYWOOD CONTOUR LIGHT WAND to idealny bronzer w sticku, który wykonturuje twarz. Produkt łatwo się aplikuje i rozciera. Nie tworzy plam i nie zasycha zbyt szybko. Dzięki temu możesz go rozetrzeć i pozostawić skórę rewelacyjnie opaloną. Wystarczy kilka ruchów pędzla lub gąbeczki do makijażu, a podkreśli kości policzkowe, żuchwę oraz czoło. Co ważne, mimo że jest to kremowy bronzer, to podczas dnia nie ściera się i nie przesuwa na skórze. Daje promienne wykończenie ale bez przesadnego blasku.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Rozświetlacz jest idealnym dopełnieniem makijażu, twarz staje się promienna i zyskuje blask. Rozświetlanie jest bardzo trendy, a kosmetyk ten aplikuje się nie tylko na buzię, ale również na dekolt. Tradycyjnie rozświetlacz nakładamy na nos, kości policzkowe, obszar pod łukiem brwiowym, brodę, łuk kupidyna ponad ustami oraz delikatnie na czoło.

GLOWGASM BEAUTY LIGHT WAND od marki Charlotte Tilbury to produkt, w którym można się zakochać. Dobrze wyważony blask idealnie podkreśli wybrane partie twarzy. Daje spektakularny glow bez widocznych drobin, dzięki czemu będzie odpowiedni także dla skóry dojrzałej. Gładko się blenduje i nie roluje się na skórze. Co ważne, dobrze łączy się z innymi produktami kremowymi, a także pudrowymi.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury