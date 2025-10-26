Trick, tease &… Triumph! Czyli halloween w stylu high-fashion - z bielizną w roli głównej

NIE TAKA „MAŁA CZARNA”

Przezroczystości niezmiennie wiodą prym wśród najgorętszych trendów sezonu. Prześwitująca „długa czarna” stwarza nieskończoną ilość modowych interpretacji i będzie doskonałą bazą na wiele okazji. W duecie z czarną koronkową bielizną Triumph z linii Comfort Glam stworzy total look tajemniczej i odważnej czarownicy z piekła (a może z nieba?) rodem. To stylizacja w wersji „nic do ukrycia”. Wolisz więcej zachować dla siebie? Na sukienkę załóż oversizowy t-shirt lub marynarkę, do tego kapelusz i halloweenowy look gotowy.

SZYFON W ROLI GŁÓWNEJ

Koszula i spodnie z szyfonu z homewearowej linii Triumph A Weekend To Remember, a pod spodem wyrafinowana czarna bielizna – to gotowy przepis na halloweenowy look z klasą. Na pozór minimalistyczny, ale nie daj się zwieść – diabeł tkwi w szczegółach. Graficzna koronka biustonosza That Night in Vegas z linii Style Lab i ozdobny pierścień z podwójnymi ramiączkami dodają stylizacji charakteru i pazura. Wystarczy fryzura à la Cruella de Mon, odważny, nieco ekstrawagancki makijaż – i… voilà! Look, który przyciąga spojrzenia i nie potrzebuje żadnych dodatkowych zaklęć. A po Halloween? Koszulę załóż pod marynarkę do pracy, spodnie – na noworoczne party lub letni festiwal muzyczny.

FEMME FATALE VIBES ONLY

Body, które spokojnie mogłoby zastąpić kostium? Koronkowe That Night in Vegas z linii Style Lab w duecie z półprzezroczystym longsleevem A Weekend To Remember to zestaw, który przenosi klimat halloweenowej nocy na wyższy poziom. Efekt? Stylizacja balansująca między elegancją a drapieżnością, stworzona dla współczesnej femme fatale. Wystarczy mocna kreska na oku, ciemna szminka i biżuteria z pazurem, by wyglądać jak prawdziwa królowa halloweenowego party. Po północy body zamienia się w idealny element (nie tylko) wieczorowej stylizacji – wystarczy dodać spodnie z wysokim stanem i satynową ultramodną bomberkę.

HALLOWEEN W KOLORZE FLASHY PINK

Kto powiedział, że Halloween to tylko czerń i mrok? Tym razem postaw na kolor i daj się ponieść wyobraźni. Zamiast tradycyjnych, upiornych stylizacji wybierz odważne odcienie różu i fioletu, subtelne prześwity i błyszczące akcenty, które sprawią, że nawet najprostszy look nabierze wyrazu. Wystarczy odrobina fantazji i… bielizna, która zagra pierwsze skrzypce.

Biustonosz That Night in Vegas w elektryzującym odcieniu Flashy Pink i model push-up Comfort Glam w Purple Passion to duet, który udowadnia, że intensywny kolor potrafi być równie intrygujący jak czerń. Finezyjna koronka, biżuteryjne detale i zmysłowy fason nadadzą lookowi niepowtarzalny charakter. Halloween w wersji glam? Czemu nie – w końcu odwaga i zabawa modą to też Twoje zasady.

i Autor: Triumph / Materiały prasowe

