Triumph prezentuje „feels like Triumph” – globalną platformę kreatywną, otwierającą nowy rozdział w historii marki

Podczas gdy wiele marek w tej kategorii koncentruje się przede wszystkim na tym, co widoczne na pierwszy rzut oka, Triumph idzie o krok dalej. Marka wychodzi poza narrację o sylwetce, kierując uwagę na emocje, doświadczenia i indywidualność kobiet. Pragnie w ten sposób celebrować różnorodność ich odczuć i pokazywać, jak bielizna Triumph może wspierać je w różnych momentach życia. Triumph wierzy, że biustonosz to nie tylko element garderoby – to część życia kobiety, silnie powiązana z jej osobistymi doświadczeniami i emocjami.

„Zapytaj kobietę o jej biustonosz, a opowie Ci o swoim życiu.” Właśnie na tej prostej prawdzie opiera się Feels Like Triumph – narracja, która oddaje głos niewypowiedzianym, wewnętrznym monologom kobiet, ukazując je w formie lekkich i pełnych humoru dialogów między kobietą a jej biustonoszem. Za jej pośrednictwem Triumph celebruje wszystkie piękne, zaskakujące i głęboko intymne emocje, jakie może wywołać w kobiecie biustonosz Triumph – dzięki unikalnej tradycji rzemiosła i innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie produkcji bielizny.

NOWY GŁOS. NOWA PLATFORMA. NOWE POKOLENIE.

Globalna narracja Feels Like Triumph opiera się na odważnym, nieszablonowym podejściu kreatywnym. Po raz pierwszy Triumph stawia w centrum komunikacji kobiece emocje i wewnętrzne odczucia — szczere, bliskie codziennym doświadczeniom, czasem poetyckie, a często zaskakujące.

Czuję się, jakbym dostała list miłosny zapisany w koronce.

Czuję się naprawdę wysłuchana — nie tylko słuchana.

Czuję zmysłową przyjemność z odrobiny lenistwa.

Czuję tak niezwykły komfort, że mogę zapomnieć, że mam go na sobie.

Czuję jakby wiosna była zaszyta w koronce

Czuję 140 lat mistrzowskiego rzemiosła.

Nowa platforma komunikacyjna stanowi dla marki Triumph przełomowy krok w historii - nowoczesny w wyrazie, spójny na poziomie globalnym i szczególnie bliski nowemu pokoleniu kobiet, które dopiero co odkrywają markę.

DZIEDZICTWO, KTÓRE SŁUCHA. INNOWACJA, KTÓRĄ MOŻNA POCZUĆ.

Historia marki Triumph od zawsze była kształtowana z myślą o kobietach. Od ponad wieku marka projektuje biustonosze, wsłuchując się nie tylko w potrzeby kobiecego ciała, ale także w emocje i doświadczenia kobiet. Platforma Feels Like Triumph oddaje hołd temu dziedzictwu, redefiniując sposób, w jaki można mówić o bieliźnie – stawiając na autentyczne odczucia zamiast wyłącznie praktycznych aspektów oraz na prawdziwe zrozumienie zamiast powierzchowności.

WIDOCZNOŚĆ

Kampania Feels Like Triumph wystartuje globalnie pod koniec marca. W pierwszej fazie pojawi się m.in. w mediach społecznościowych oraz kanałach digital, a następnie będzie sukcesywnie rozszerzana na kolejne platformy komunikacyjne, media oraz salony marki na całym świecie, zapewniając spójne i wielowymiarowe doświadczenie z Triumph.

Opierając się na przekonaniu, że kobiety wyrażają siebie poprzez emocje, a nie cechy produktów, kampania odzwierciedla wieloletnie zaangażowanie marki Triumph w prawdziwe rozumienie życia kobiet. Podkreśla również wiarę marki w to, że produkty tworzone z empatią i intencją pomagają kobietom czuć się dokładnie tak, jak na to zasługują.

W swej istocie platforma uznaje, że dobry biustonosz to znacznie więcej niż tylko przedmiot – to sposób na odkrycie pełnego spektrum pięknych uczuć, do których każda kobieta powinna mieć dostęp. Feels Like Triumph stanowi hołd dla tego emocjonalnego doświadczenia, celebrując pewność siebie, komfort i poczucie siły, które towarzyszą noszeniu czegoś zaprojektowanego z myślą o niej.

i Autor: Triumph/ Materiały prasowe