Trwa kultowy festiwal zakupowy na Allegro! Zapoluj na markowe produkty tańsze nawet o 50 proc.

Chciałbyś oszczędzać średnio 800 zł rocznie na darmowych dostawach i zwrotach? W takim razie musisz wiedzieć, że w trakcie trwania festiwalu możesz skorzystać z promocji na roczny pakiet Allegro Smart! za jedyne 39,90 zł2! Usługa daje liczne korzyści, w tym dostęp do specjalnych ofert cenowych – tylko dla smartowiczów. W niższych cenach dostępne będą topowe produkty z takich kategorii, jak m.in.: elektronika, sprzęt i wyposażenie domu, moda czy kosmetyki.

Warto dołączyć do programu

Z badania przeprowadzonego przez SW Research wynika, że kupujący na Allegro bardzo chwalą sobie program Smart! – taką deklarację złożyło aż 80 proc. ankietowanych. A ponieważ trwa Smart! Weeks, zdecydowanie warto mieć aktywny pakiet Smart!, by czerpać jeszcze więcej korzyści m.in. korzystając ze zniżek dostępnych wyłącznie dla smartowiczów. Z aktywną usługą możesz zamówić produkty z oznaczeniem Smart! od jednego sprzedającego za: min. 45 zł i odebrać je w automacie paczkowym lub punkcie odbioru lub za min. 65 zł, by kurier dostarczył twoją przesyłkę do twoich rąk.

Allegro Smart! tańszy o 20 zł!

Jeśli regularnie robisz zakupy na Allegro, cenisz sobie wygodę i dostawy ulubionych produktów pod drzwi lub do najbliższego punktu odbioru – teraz możesz skorzystać z promocyjnej ceny pakietu Smart!. Tylko do 9 czerwca roczna subskrypcja Allegro Smart! jest dostępna aż o 20 zł taniej! Dotyczy to zarówno nowych, jak i dawnych subskrybentów. Jeśli natomiast nigdy wcześniej nie miałeś aktywnego pakietu Smart! – możesz wypróbować usługę całkowicie za darmo! Wówczas po aktywowaniu oferty – przez pół roku możesz skorzystać z 6 darmowych dostaw. Zainteresowany? Na stronie https://allegro.pl/smart znajdziesz szczegółowe informacje.

Zdobądź bilety na ciekawe wydarzenia

W ramach festiwalu Smart! Weeks możesz również upolować bilety na koncerty, festiwale, spektakle teatralne, wydarzenia sportowe i kulturalne w wyjątkowych cenach! Do Smart! Weeks przyłączył się eBilet, co oznacza możliwość zdobycia biletów nawet o 40 proc. taniej! Oferta obejmuje m.in.:

festiwal ING Silesia Beats 2025,

trasę koncertową „Wszyscy jesteśmy Kacperczyk Tour”,

wydarzenie muzyczne „To Kraków Tworzy Metamorfozy feat. Smolik”,

koncert Foster the People,

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej,

spektakl komediowy Szymona Majewskiego – „Kto panu to zrobił?”.

Topowe produkty tańsze nawet o 50 proc.

W czasie trwania festiwalu zakupów poszukiwacze najkorzystniejszych ofert mogą wybierać spośród tysięcy produktów w cenach niższych nawet o 50 proc.! W trakcie ubiegłorocznej edycji Smart! Week z promocji skorzystało ponad 5 mln aktywnych użytkowników. Od 5 do 19 maja allegrowicze mogą wybierać z bogatej oferty produktów w promocyjnych cenach w takich kategoriach jak m.in.

Czy pamiętasz o możliwościach, jakie oferuje podczas Smart! Weeks usługa Allegro Pay? Do 19 maja za zakupy o wartości od 200 zł zapłacisz w 3 ratach 0 proc. (RRSO 0 proc.). Wszystkie oferty są dostępne na: https://allegro.pl/kampania/smartweek. Nie zwlekaj, zapoluj na ulubione produkty w najatrakcyjniejszych cenach!

[1] Oszczędność na darmowych dostawach i zwrotach. Kwota nie uwzględnia kosztów pakietu Allegro Smart!

[2] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,90 zł. Promocyjna cena obejmuje jeden okres rozliczeniowy (12 miesięcy). Promocja dla użytkowników, którzy nie posiadają aktywnego Smart! na rok, trwa do 9 czerwca 2025.