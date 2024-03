i Autor: materiały prasowe Rossmann na zdjęciach

Promocje w Rossmannie

Tuż przed świętami taka promocja w Rossmannie. Kobiety oszaleją na punkcie tego kremu na zmarszczki. 24 karatowe złoto za 15 zł, lepsze niż po zastosowaniu botoksu

To ostatnie chwile, by skorzystać z przedświątecznych promocji w Rossmannie. Sieć drogerii w swojej aktualnej ofercie promocyjnej na prawdziwą perełkę. To przecizmarszczkowy krem od polskiej marki, który liftinguje skórę ora wygładza zmarszczki mimiczne. Jeszcze przez kilka dni możesz kupić go w promocji Rossmanna za mniej niż 15 zł. Ten kosmetyk to hit wśród kobiet z cerą dojrzałą.