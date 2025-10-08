Twój idealny sweter na jesień

Jesień nadeszła - potwierdzają to kartki w kalendarzu, a widok za oknem nie pozostawia wątpliwości. To czas, by otulić się miękkimi, ciepłymi swetrami z wełny, za którymi tęskniliśmy. Najnowsze modele swetrów Wólczanka oferują to, co najlepsze w ponadczasowej i nowoczesnej dzianinie: swetry z dekoltem w serek, niegdyś nieodłączny element stylu preppy lat 90., dziś w minimalistycznej odsłonie, udowadniają, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody. W kolekcji nie brakuje swetrów o splocie warkoczowym – wywodzący się ze skalistych Wysp Aran u wybrzeży Irlandii, pierwotnie noszone przez rybaków dla ochrony przed surowymi zimami, obecnie symbol tradycji i niewymuszonej elegancji. Wśród nowości pojawiają się również golfy, czyli prosty, wszechstronny model, który najlepiej prezentuje się w neutralnej palecie kolorów i w dopasowanym kroju. A jeśli zależy nam na swetrze, który jest blisko ciała, są również modele, które będą niczym druga skóra – lekkie, dopasowane dzianiny zapewniają pełen komfort, nie tracąc nic ze swojej elegancji.

Nie zapominajmy również o wyjątkowych właściwościach wykorzystanych materiałów. Jesienno-zimowa kolekcja to dzianiny z wełny, wełny merino, kaszmiru i wełny merino merceryzowanej. Każdy z nich ma unikalne właściwości:

wełna doskonale reguluje temperaturę i chroni przed chłodem,

wełna merino jest wyjątkowo miękka i oddychająca, dzięki czemu zapewnia komfort nawet w zmiennych warunkach pogodowych,

kaszmir zachwyca niezwykłą lekkością i ekskluzywną miękkością,

wełna merino merceryzowana łączy w sobie naturalność i subtelny połysk, przy zwiększonej odporności włókien.

Kolekcja Wólczanka jest idealnym połączeniem ponadczasowego, klasycznego stylu i funkcjonalności. Modele doskonale sprawdzą się zarówno w zestawieniu z koszulą, jak i w bardziej casualowych, codziennych stylizacjach.

i Autor: Wólczanka/ Materiały prasowe

