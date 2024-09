Twoja skóra pokocha ten blask! Idealna tafla bez podkreślonych suchych skórek

Puder rozświetlający potrafi zdziałać cuda. Rozświetlacz zaaplikowany w strategiczne miejsca na twarzy może wyszczuplić i podkreślić nasze atuty. Rozświetlacz jest idealnym dopełnieniem makijażu, twarz staje się promienna i zyskuje blask. Rozświetlanie jest bardzo trendy, a kosmetyk ten aplikuje się nie tylko na buzię, ale również na dekolt. Tradycyjnie rozświetlacz nakładamy na nos, kości policzkowe, obszar pod łukiem brwiowym, brodę, łuk kupidyna ponad ustami oraz delikatnie na czoło. Na rynku dostępnych jest wiele różnych rozświetlaczy - w płynie, z drobinkami, satynowe, holograficzne oraz takie, które na skórze tworzą mieniącą się taflę.

LANCÔME Teint Idole Ultra Wear C.E. Skin Transforming Highlighter to wyjątkowy rozświetlacz, który sprawi, że Twoja skóra będzie wglądać promiennie. Uzyskaj efekt wielowymiarowego blasku i odżywiaj skórę – ciesz się trwałością aż do 24 godzin!

Wypróbuj rozświetlacz w kompakcie, który łączy moc mikroperełek odbijających światło i składników odżywiających (witamin C i E, olejku z drzewa moringa oraz ekstraktu ze skórki granatu). Oddychająca formuła doskonale stapia się ze skórą, zapewniając jej naturalny blask i komfort noszenia nawet do 24h. Promieniuj pięknem z rozświetlaczem do twarzy, który powstał jako efekt współpracy z ekspertką makijażu, Lisą Eldridge!

i Autor: materiał prasowy Lancôme