Twoja twarz. Twój sposób. Twoje zasady. Bezkompromisowy korektor

YSL Beauté wprowadziło na rynek kolejny produkt należący do rodziny All Hours: All Hours Precise Angles Concealer. Korektor oferuje pełne krycie, nie zbiera się w załamaniach powiek i nawilża cerę. Powstał w odpowiedzi na współczesne potrzeby osób noszących makijaż: zakrywa niedoskonałości, zaczerwieniania i zasinienia wokół oczu już od pierwszego pociągnięcia. Umożliwia również subtelne konturowanie. Dodatkowo można wypełnić nim drobne linie i wyrównywać powierzchnię skóry, dzięki zawartym w korektorze pigmentom 3D.

Wykończenie All Hours Precise Angles Concealer jest naturalne, czyli świetlisto-matowe, a jego konsystencja nie obciąża skóry. Co ważne, korektor utrzymuje się na skórze zapewniając idealny efekt nawet przez 24 godziny.

Formuła, która pielęgnuje

Nowy korektor YSL Beauté pozwala wyglądać stylowo, jednocześnie nie rezygnując z wygody. Formuła produktu wtapia się w skórę, ponieważ jej skład został oparty w 85% na produktach do jej pielęgnacji. Znajduje się w nim kompleks dwóch peptydów, krótkich łańcuchów aminokwasów znanych ze swojej zdolności do zwiększania zapasów kolagenu w skórze.

Pomagają one ujędrnić włókna elastyny i zachować elastyczność cery. Dodatkowo w korektorze zawarty jest ekstrakt z kofeiny, który odświeża delikatny obszar pod oczami, niwelując oznaki zmęczenia.

Wyjątkowe płatki jaśminu

Kolejnym ze składników formuły korektora są znane ze swoich właściwości kojących płatki jaśminu. Pochodzą one z ogrodów społecznościowych YSL Beauté Ourika, w których pracują 33 kobiety zajmujące się hodowlą i pielęgnacją każdej rośliny w ramach programu społecznego. Jego celem jest promowanie umiejętności mieszkańców regionu, w celu zwiększenia ich niezależności finansowej. Jaśmin jest wybierany, uprawiany i zbierany w sposób zrównoważony, a następnie starannie ekstrahowany, aby spełnić najsurowsze standardy skuteczności

Rewolucyjne wyniki

Podczas badań konsumenckich korektor All Hours udowodnił, że zasłużył na swoje miejsce w sercach konsumentów YSL Beauté. W ciągu 24 godzin 96% osób, które go wypróbowały zauważyły, że jest wyjątkowo lekki. Dodatkowo aż 97% badanych stwierdziło, że skóra nadal może oddychać, nawet mimo nałożonego na nią makijażu, a 82% zwróciło uwagę na wyjątkową trwałość korektora.

Dzięki wysokiej zawartości składników pielęgnacyjnych w formule, korektor All Hours uzyskał wyjątkowo wysokie wyniki w testach dotyczących pozytywnego wpływania na teksturę skóry. Po 14 dniach 93,6% grupy badanej stwierdziło, że ich skóra stała się bardziej miękka, a 89,6% stwierdziło, że cera wygląda na gładszą. Obszar pod oczami również uległ zmianom pod wpływem produktu: 84,4% stwierdziło, że ich cienie pod oczami są zminimalizowane.

Precyzyja godna YSL Beauté

Wyjątkowa formuła zasługuje na równie wyjątkowy aplikator. Aplikator YSL Precise Angles został zaprojektowany tak, aby docierać nim wszędzie, gdzie tylko chcemy. Umożliwia to korzystanie z korektora na różne sposoby. Wąską stronę ultraprecyzyjnej końcówki można wykorzystać do dokładniejszej aplikacji np. trudniej dostępnych miejscach lub dodać dosłownie odrobinę krycia tam, gdzie uznamy to za konieczne. Natomiast szeroka strona aplikatora idealne sprawdzi się do konturowania lub aplikowania produktu na większe obszary twarzy. Warto podkreślić, że w testach aż 98,4% badanych stwierdziło, że aplikator jest łatwy w użyciu.

„To, co najbardziej podoba mi się w tym nowym aplikatorze, to fakt, że zapewnia on wizażystom precyzję przy pomocy jednego, prostego aplikatora. Lubię używać cienkiej strony, aby dokładnie dotrzeć do ciemnych kącików oczu. Jest też bardzo precyzyjny – sprawdzi się do zakrycia małej skazy lub nałożenia możliwie jak najmniejszej ilości, aby później rozetrzeć ją palcami. Druga strona aplikatora pozwala na bardziej obfite nałożenie korektora, co jest przydatne, jeśli muszę zakryć zaczerwienione policzki, ale nie chcę wykonywać pełnego makijażu.” – powiedział francuski charakteryzator Tom Pecheux.

Ukryj, wyrzeźbij, uwydatnij

Na potrzeby wprowadzenia na rynek korektora All Hours Yves Saint Laurent Beauté wymyśliło nową technikę aplikacji produktu, którą marka nazwała literą „Y”. Polega ona na narysowaniu kształtu „Y” na twarzy, w celu ukrycia konturu oczu i niedoskonałości, delikatnego wyrzeźbienia rysów twarzy lub uwydatnienia cery. Wielozadaniowy aplikator w połączeniu z nową techniką „Y” pozwalają każdemu wykonać makijaż z łatwością i precyzją.

Jak wykonać makijaż techniką „Y”

Zakryj kurze łapki szeroką stroną aplikatora rysując literę „Y” pod oczami. Następnie rozetrzyj produkt końcówką aplikatora. Podkreśl rysy twarzy jaśniejszym odcieniem korektora – rozjaśnij je, uwydatniając ich wypukłość. Wąską stroną aplikatora narysuj linię od dołu nosa do kącika ust, a szeroką stroną narysuj linię od końca kości policzkowych i połącz linie. Połącz utworzony właśnie kształt litery „Y”, aby uzyskać piękny kontur twarzy. Dla jeszcze lepszego efektu nałóż korektor na całą twarz – szeroką stroną aplikatora pomiń podkład i narysuj literę „Y” na policzkach oraz od grzbietu nosa aż nad same brwi. Następnie równomiernie wyblenduj konsystencję.

18 odcieni dopasowanych do skóry

„Technologia doprowadziła nas do punktu, w którym w końcu mamy piękny korektor, który nie tylko kryje, ale podkreśla skórę i nadaje cerze świetliste, matowe wykończenie. Dodatkowo występuje w inkluzywnych kolorach, które idealnie pasują do odcienia i tonacji Twojej skóry. To bardzo wyzwalające, bardzo couture i bardzo YSL” – stwierdził francuski charakteryzator Tom Pecheux.

YSL Beauté stworzyło swój ekskluzywny, zróżnicowany i kompleksowy protokół kalibracji odcieni we współpracy z klientami i wizażystami. Dzięki najnowocześniejszej technologii, spektrofotometrowi oraz algorytmowi laboratoriom YSL Beauté Labs udało się naukowo stworzyć idealną gamę odcieni podkładu All Hours. Laboratorium wykorzystało tą samą metodę tworząc korektor All Hours Precise Angles, dlatego jest on dostępny w 18 odcieniach, dostosowanych do wszystkich odcieni skóry.

Kampania: ukryj i bądź pewna siebie

„Chcę wszystkiego: łatwej pielęgnacji, niezwykle precyzyjnej aplikacji i świetlistego, matowego wykończenia. Chcę tego każdego dnia.” – tak brzmi slogan otwierający klip reklamowy All Hours Precise Angles Concealer. Jego główną gwiazdą jest oczywiście Zoë Kravitz, Globalna Ambasador YSL Beauté. Ma na sobie klasyczne czarne skórzane spodnie YSL i czarny top. Jej twarz jest delikatnie wykonturowana, niezwykłe kości policzkowe podkreślone, a cera rozświetlona od wewnątrz. Reklama została wyreżyserowana przez hiszpańskiego reżysera Alvaro Coloma. Występuje w nim także kongijsko-belgijska piosenkarka Lous And The Yakuza.

