Tylko 17 zł za zapach prawdziwej szlachcianki! Te perfumy łączą w sobie delikatność jaśminu z bogactwem hiacyntu. Sygnowała je sama Beata Tyszkiewicz

Karolina Piątkowska
2026-04-21 13:41

Perfumy kojarzą się z piękną i kobiecością. Dzisiaj w sklepach można znaleźć szeroki wybór flakonów w różnorakich paletach zapachowych. Szczególną popularnością cieszą się bogate, arabskie kompozycje. W PRL-u dostępność do luksusowych perfum była mniejsza. Nie znaczyło to jednak, że Polki gorzej pachniały. Ta polska marka perfumeryjna zdominowała ówczesny rynek, a i dzisiaj radzi sobie bardzo dobrze. Tylko 17 zł za flakon pełen piękna i uwodzicielskich aromatów.

perfumy, kobieta

i

Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • Perfumy "Pani Walewska", ikona PRL-u, powstały w 1971 roku i inspirowane były Marią Walewską.
  • Charakterystyczny kobaltowy flakon i szyprowa kompozycja z piżmem, drzewem sandałowym, jaśminem i hiacyntem to symbol luksusu.
  Sprawdź, gdzie kupisz ten kultowy zapach za jedyne 17 zł i przenieś się w czasie!

To był najbardziej kultowy zapach PRL-u. Kupisz go również dzisiaj

Zanim do Polski przywędrowały wszystkie Chanel, Armani czy Diory nad Wisłą panowała Miraculum. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapachów, który można było kupić w kioskach Ruchu były perfumy Pani Walewska. Intensywny flakon w kolorze kolorze kobaltowym inspirowany był Marią Walewską, polską arystokratką, w której zakochał się sam Napoleon Bonaparte. Perfumy Pani Walewska powstały w 1971 roku w krakowskiej fabryce na Zabłociu. Kobaltowy flakon ma inspirować i kojarzyć się z arystokracją i bogactwem. - Kosmetyki z luksusowej linii Pani Walewska, to oręż dany do dyspozycji każdej kobiety, która poprzez umiejętne podkreślenie uroku osobistego, pragnie zawładnąć uczuciami "Napoleona" swojego życia - pisano w materiałach reklamowych w 1976 roku. Szlacheckość oraz skojarzenia z bogactwem podkreślał fakt, że twarzą zapachu została sama Beata Tyszkiewicz. 

Perfumy Pani Walewska wcale nie rozmyły się w meandrach historii. Marka istnieje do dzisiaj, a ich linia zapachowa znacząco się powiększyła. Oryginalny zapach Pani Walewskiej dostępny jest we wszystkich najpopularniejszy drogeriach, w tym w Notino czy w Hebe. Flakon tego unikalnego zapachu nie jest drogi i kosztuje około 17 zł. 

Jak pachnie Pani Walewska? To bardzo kobiecy i zmysłowy zapach. Jest to typowo szyprowa kompozycja, jakie były modne w latach 70-tych i 80-tych. Pani Walewska opiera się przede wszystkim na nutach białego piżma oraz drzewa sandałowego. Takie połączenie tworzy bogatą esencje i zmysłową bazę. Dodatkowo miks jaśminu z hiacyntem otwiera kwiatowe serce i sprawia, że jest to bardzo kobiecy i eteryczny zapach. 

Czym pachniały Polki w PRL-u?

W czasach PRL-u, dostęp do różnorodnych kosmetyków i perfum był znacznie ograniczony w porównaniu do dzisiejszych standardów. Mimo to, Polki dbały o swój wygląd i zapach, korzystając z tego, co było dostępne. Charakterystyczne zapachy tamtych lat często kojarzą się z konkretnymi produktami, które były powszechne w polskich domach.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapachów były wody kolońskie, takie jak własnie  "Pani Walewska" czy "Być może...". Były to perfumy o intensywnych, często kwiatowo-orientalnych nutach, które były synonimem elegancji i luksusu, mimo że dziś mogłyby być uznane za dość ciężkie. "Pani Walewska" z jej charakterystycznym niebieskim flakonem i bogatym, aldehydowo-kwiatowym aromatem, była marzeniem wielu kobiet i często otrzymywanym prezentem na specjalne okazje. "Być może..." oferowało nieco lżejsze, ale nadal wyraźne kompozycje, często z dominującymi nutami jaśminu, róży czy konwalii. Oprócz wód kolońskich, popularne były również dezodoranty, które często miały dość intensywne, pudrowe lub kwiatowe zapachy, mające za zadanie maskować, a nie tylko neutralizować. Powszechnie używano także mydeł o silnych aromatach, takich jak mydło "Jeleń" czy mydła kwiatowe, które pozostawiały na skórze długo utrzymujący się zapach. Zapach świeżego prania, często z użyciem tradycyjnych proszków do prania o charakterystycznych, czystych nutach, również był integralną częścią olfaktorycznego krajobrazu tamtych lat.

i

Autor: Pani Walewska/ Materiały prasowe
Super Express Google News
Galeria zdjęć 12
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PERFUMY
MODNE PERFUMY
TANIE PERFUMY