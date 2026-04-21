Tylko 17 zł za zapach prawdziwej szlachcianki! Te perfumy łączą w sobie delikatność jaśminu z bogactwem hiacyntu. Sygnowała je sama Beata Tyszkiewicz

Perfumy "Pani Walewska", ikona PRL-u, powstały w 1971 roku i inspirowane były Marią Walewską.

Charakterystyczny kobaltowy flakon i szyprowa kompozycja z piżmem, drzewem sandałowym, jaśminem i hiacyntem to symbol luksusu.

Sprawdź, gdzie kupisz ten kultowy zapach za jedyne 17 zł i przenieś się w czasie!

To był najbardziej kultowy zapach PRL-u. Kupisz go również dzisiaj

Zanim do Polski przywędrowały wszystkie Chanel, Armani czy Diory nad Wisłą panowała Miraculum. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapachów, który można było kupić w kioskach Ruchu były perfumy Pani Walewska. Intensywny flakon w kolorze kolorze kobaltowym inspirowany był Marią Walewską, polską arystokratką, w której zakochał się sam Napoleon Bonaparte. Perfumy Pani Walewska powstały w 1971 roku w krakowskiej fabryce na Zabłociu. Kobaltowy flakon ma inspirować i kojarzyć się z arystokracją i bogactwem. - Kosmetyki z luksusowej linii Pani Walewska, to oręż dany do dyspozycji każdej kobiety, która poprzez umiejętne podkreślenie uroku osobistego, pragnie zawładnąć uczuciami "Napoleona" swojego życia - pisano w materiałach reklamowych w 1976 roku. Szlacheckość oraz skojarzenia z bogactwem podkreślał fakt, że twarzą zapachu została sama Beata Tyszkiewicz.

Perfumy Pani Walewska wcale nie rozmyły się w meandrach historii. Marka istnieje do dzisiaj, a ich linia zapachowa znacząco się powiększyła. Oryginalny zapach Pani Walewskiej dostępny jest we wszystkich najpopularniejszy drogeriach, w tym w Notino czy w Hebe. Flakon tego unikalnego zapachu nie jest drogi i kosztuje około 17 zł.

Jak pachnie Pani Walewska? To bardzo kobiecy i zmysłowy zapach. Jest to typowo szyprowa kompozycja, jakie były modne w latach 70-tych i 80-tych. Pani Walewska opiera się przede wszystkim na nutach białego piżma oraz drzewa sandałowego. Takie połączenie tworzy bogatą esencje i zmysłową bazę. Dodatkowo miks jaśminu z hiacyntem otwiera kwiatowe serce i sprawia, że jest to bardzo kobiecy i eteryczny zapach.

Czym pachniały Polki w PRL-u?

W czasach PRL-u, dostęp do różnorodnych kosmetyków i perfum był znacznie ograniczony w porównaniu do dzisiejszych standardów. Mimo to, Polki dbały o swój wygląd i zapach, korzystając z tego, co było dostępne. Charakterystyczne zapachy tamtych lat często kojarzą się z konkretnymi produktami, które były powszechne w polskich domach.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapachów były wody kolońskie, takie jak własnie "Pani Walewska" czy "Być może...". Były to perfumy o intensywnych, często kwiatowo-orientalnych nutach, które były synonimem elegancji i luksusu, mimo że dziś mogłyby być uznane za dość ciężkie. "Pani Walewska" z jej charakterystycznym niebieskim flakonem i bogatym, aldehydowo-kwiatowym aromatem, była marzeniem wielu kobiet i często otrzymywanym prezentem na specjalne okazje. "Być może..." oferowało nieco lżejsze, ale nadal wyraźne kompozycje, często z dominującymi nutami jaśminu, róży czy konwalii. Oprócz wód kolońskich, popularne były również dezodoranty, które często miały dość intensywne, pudrowe lub kwiatowe zapachy, mające za zadanie maskować, a nie tylko neutralizować. Powszechnie używano także mydeł o silnych aromatach, takich jak mydło "Jeleń" czy mydła kwiatowe, które pozostawiały na skórze długo utrzymujący się zapach. Zapach świeżego prania, często z użyciem tradycyjnych proszków do prania o charakterystycznych, czystych nutach, również był integralną częścią olfaktorycznego krajobrazu tamtych lat.

