Strefa beauty

Tylko u nas. Wyjątkowy rozświetlacz, który wtopi blask w Twoją skórę. Promienny efekt glow, w których się zakochasz

Już od kilku sezonów prawdziwym hitem w makijażu są kremowe produkty do twarzy. Róże, rozświetlacze i bronzery w płynie nadają skórze bardziej promienny wygląd i sprawiają, że wygląda ona na wypoczętą i świeżą. Skóra muśnięta słońcem to hit o każdej porze roku Delikatna opalenizna i promienne rozświetlenie to w makijażu jeden z najbardziej pożądanych efektów. Na szczęście na rynku kosmetycznym znajdziemy szeroki wybór odpowiednich produktów, które pozwolą nam osiągnąć taki efekt. Marka Charlotte Tilbury przedstawia rewolucyjny kosmetyk - rozświetlające, samoopalające kropelki, które wtopią blask w Twoją skórę. Aplikuj jak chcesz i gdzie chcesz.