Tysiące okazji zakupowych na Allegro

Koszty wysyłki często sprawiają, że zakupy stają się nieatrakcyjne. Tymczasem cena to jedna z ważniejszych cech towarów, na którą zwracamy uwagę. Dlatego program Allegro Smart! jest tak atrakcyjny. Wykupując abonament otrzymujesz nielimitowane dostawy do tysięcy automatów paczkowych, punktów odbioru oraz darmowego kuriera. Cena miesięcznego pakietu to 14,99 zł (zwraca się już nawet po jednych zakupach). Roczny abonament kosztuje 59,90 zł, a teraz, z okazji Smart! Weeks jego cena spadła aż o 20 zł, czyli do 39,90 zł. Jak bardzo się opłaca? Z danych zebranych przez Allegro smartowicze średnio rocznie oszczędzają na bezpłatnych dostawach i zwrotach aż 800 zł!

Markowe produkty

Na Allegro w bardzo atrakcyjnych cenach znajdziemy codzienne artykuły np. spożywcze czy chemię, które pozwolą ci obniżyć wydatki. Są towary z branży wyposażenia wnętrz, elektroniki, gospodarstwa domowego, artykuły dla dzieci i mnóstwo innych. W bardzo atrakcyjnych cenach jest wiele markowych produktów. W akcji znajdziemy produkty marek takich jak m.in.: Apple, Phillips, realme, a także Avène, Calvin Klein, Wrangler, Adidas, Puma czy Crocs. Obniżki wynoszą nawet 50 proc. ceny!

Kultura i sport ze zniżką

Do Smart! Week dołączył również Bilet, który oferuje nawet 40 proc. zniżki na wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. W ramach promocji dostępne są bilety na koncerty, festiwale, wystawy, wydarzenia sportowe oraz spektakle teatralne m.in. festiwal ING Silesia Beats 2025, trasa koncertowa „Wszyscy jesteśmy Kacperczyk Tour”, wydarzenie muzyczne „To Kraków Tworzy Metamorfozy feat. Smolik”, koncert międzynarodowej gwiazdy Foster the People, Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, a także spektakl komediowy Szymona Majewskiego „Kto panu to zrobił?”.

Atrakcyjne warunki

Podczas Smart! Weeks kupujący mogą skorzystać też z większej liczby rat 0% w ramach Allegro Pay. Do 19 maja kupujący ze Smart! mogą płacić w 3 ratach 0% (RRSO 0%) za zakupy o wartości od 200 zł.

Co w ofercie?