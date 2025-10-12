Ukojona skóra, zdrowy glow i mocny mikrobiom – sprawdź, dlaczego warto przetestować nową pielęgnację od MIYA Cosmetics

Lekkie formuły mySOFTfoam, myMILKYessence, mySKINstick i mySILKmask, dzięki synergii działania prebiotyków, składników wzmacniających warstwę lipidową oraz nawilżających i rozświetlających, sprawiają, że skóra staje się głęboko nawilżona, ukojona, wygładzona i odzyskuje naturalny blask.

Delikatne oczyszczanie, które koi – mySOFTfoam Łagodząca pianka do mycia twarzy

To idealny początek pielęgnacji. Pianka dokładnie oczyszcza skórę, nie powodując uczucia ściągnięcia. Dzięki puszystej konsystencji i silikonowej szczoteczce zamienia mycie twarzy w odprężający rytuał. Jej wegańska formuła wspiera naturalny mikrobiom i nie zaburza równowagi pH skóry.

W składzie pianki znajdziesz mleczko ryżowe i ferment z ryżu, ektoinę, pantenol oraz prebiotyk – ich połączone działanie wspiera mikrobiom, redukuje uczucie dyskomfortu, koi podrażnienia i utrzymuje optymalny poziom nawilżenia skóry. Efekt? Czysta, miękka i pełna blasku cera – bez podrażnień.

Tonik i emulsja w jednym – myMILKYessence Kojąca emulsja-tonik do twarzy 2w1

myMILKYessence to połączenie kojącej emulsji i toniku w jednym produkcie. Wzmacnia barierę hydrolipidową, wspiera mikrobiom i przywraca naturalne pH skóry. W składzie znajdziesz mleczko ryżowe i ferment z ryżu, które działają nawilżająco i wygładzająco, oraz ekstrakt CICA i ceramidy, wzmacniające płaszcz ochronny skóry.

Mleczna, aksamitna konsystencja otula cerę pielęgnacyjnym komfortem – bez lepkości, za to z efektem miękkiej, gładkiej i wypoczętej skóry.

Glow, gdy tylko pragniesz – mySKINstick Rozświetlająco-nawilżający krem w sztyfcie

Marzysz o efekcie świeżej, promiennej cery? Pokochasz mySKINstick! Ten kosmetyk łączy pielęgnację i glow w jednym ruchu. Lekka, komfortowa formuła wtapia się w skórę, wygładza ją, intensywnie nawilża i rozświetla - drobinki naturalnej miki odbijają światło, zapewniając efekt pełnej blasku tafli.

Dzięki zawartemu w formule niacynamidowi mySKINstick pomaga wyrównać koloryt i rozjaśnić skórę, masło mango i olej ze słodkich migdałów intensywnie nawilżają i odżywiają, a witamina E wspiera regenerację.

Pro-tip: Niewielką ilość nałóż na kości policzkowe, grzbiet nosa czy łuk kupidyna, aby uzyskać naturalny efekt glow bez makijażu. Możesz też rozprowadzić go na całą twarz jako nawilżająco-rozświetlający krem, idealny na zakończenie pielęgnacji.

Maska, jak ochronny kokon – mySILKmask Maska-kokon wzmacniająca barierę ochronną z prebiotykiem

Potrzebujesz natychmiastowego ukojenia i regeneracji skóry? Sięgnij po mySILKmask, żelową maskę z prebiotykiem, która tworzy na skórze delikatny ochronny kokon, nadając cerze efekt „glass skin”. Zawarty w formule prebiotyk, kwas mlekowy, ekstrakt z bawełny oraz ceramidy intensywnie nawilżają, wspierają mikrobiom skóry, wzmacniają jej naturalną barierę ochronną i sprzyjają regeneracji. Dodatkowo, dzięki hesperydynie maska działa także przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie.

Pro-tip: Aby wzmocnić działanie maski, pozostaw ją na noc jako intensywną kurację regenerującą. Rano skóra będzie wyraźnie gładsza, bardziej promienna i odporna na działanie czynników zewnętrznych, z którymi musi zmierzyć się w ciągu dnia.

Nowe kosmetyki MIYA Cosmetics to odpowiedź na potrzeby skóry, która potrzebuje wzmocnienia funkcji obronnych i przywrócenia balansu. Twoja skóra pokocha je zwłaszcza w teraz, w sezonie jesienno-zimowym.

i Autor: MIYA/ Materiały prasowe

i Autor: MIYA/ Materiały prasowe