Ulepszona formuła kultowych kosmetyków! Jeszcze skuteczniejsze działanie

Kultowa gama Premier Cru marki Caudalie powraca w nowej, ulepszonej odsłonie. Zmodernizowana formuła skutecznie działa na wszystkie widoczne oznaki starzenia się skóry, takie jak zmarszczki, przebarwienia i utrata jędrności. Połączenie Patentu Długowieczności Caudalie x Harvard z nowym składnikiem aktywnym wspiera naturalne procesy odpowiadające za młody wygląd skóry.

„Kelly idealnie uosabia wyrafinowaną, ponadczasową elegancję, która odzwierciedla moją wizję Kremu Premier Cru”– Mathilde Thomas

Kelly Rutherford, aktorka ceniona za naturalną elegancję i ponadczasowe piękno, uosabia filozofię Caudalie – harmonię wyrafinowania i skuteczności. Jest ambasadorką linii Premier Cru a jej relacja z marką rozpoczęła się 15 lat temu w Nowym Jorku, podczas spotkania z założycielką Caudalie, Mathilde Thomas. Od tamtej pory łączy je wspólna wizja holistycznej pielęgnacji, szanującej skórę i środowisko, która znajduje odzwierciedlenie w wartościach marki.

Bogata formuła kremu Premier Cru, wzmocniona Patentem Długowieczności i naturalnym wypełniaczem spulchniającym, aktywuje procesy młodości skóry i zwiększa wydajność pracy jej komórek. Działa kompleksowo na zmarszczki, przebarwienia i utratę objętości, a dzięki zawartości bioceramidów wspiera regenerację bariery skórnej.

