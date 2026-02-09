Ulepszona formuła kultowych kosmetyków! Jeszcze skuteczniejsze działanie

„Kelly idealnie uosabia wyrafinowaną, ponadczasową elegancję, która odzwierciedla moją wizję Kremu Premier Cru”– Mathilde Thomas

Kelly Rutherford, aktorka ceniona za naturalną elegancję i ponadczasowe piękno, uosabia filozofię Caudalie – harmonię wyrafinowania i skuteczności. Jest ambasadorką linii Premier Cru a jej relacja z marką rozpoczęła się 15 lat temu w Nowym Jorku, podczas spotkania z założycielką Caudalie, Mathilde Thomas. Od tamtej pory łączy je wspólna wizja holistycznej pielęgnacji, szanującej skórę i środowisko, która znajduje odzwierciedlenie w wartościach marki.

Bogata formuła kremu Premier Cru, wzmocniona Patentem Długowieczności i naturalnym wypełniaczem spulchniającym, aktywuje procesy młodości skóry i zwiększa wydajność pracy jej komórek. Działa kompleksowo na zmarszczki, przebarwienia i utratę objętości, a dzięki zawartości bioceramidów wspiera regenerację bariery skórnej.

i Autor: Caudalie/ Materiały prasowe