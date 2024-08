Ultralimitowana edycja zegarka G-SHOCK x Janusz Walczuk

Moda na jesień 2024. To będzie trendy

Janusz Walczuk, znany raper młodego pokolenia, w ciągu ostatnich trzech lat wydał trzy solowe albumy, które od razu zyskały status złotych oraz otrzymały liczne wyróżnienia. Lata doświadczeń, ciężka praca i nauka z każdej porażki pozwoliły mu dojść do etapu, w którym jest teraz i zyskać miano “głosu pokolenia Z”. To właśnie nieustępliwość artysty w dążeniu do celu w duchu #nevergiveup, które jest też hasłem marki G-SHOCK, oraz jego oryginalny styl sprawiły, że marka oraz raper postanowili połączyć siły projektując limitowaną odsłonę zegarka GA-2100.

ULTRA LIMITOWANA ODSŁONA G-SHOCK GA-2100 X JANUSZ WALCZUK

Zegarek o referencji GA-2100-1A1JW01 powstał wyłącznie w liczbie 40 sztuk na cały świat! To wyjątkowy projekt, którego inspirację stanowił unikatowy styl artysty młodego pokolenia. W 2023 roku marka G-SHOCK obchodziła swoje 40. urodziny. Z tej okazji powstał wyjątkowy projekt zegarka GA-2100 -1A1JW01 w symbolicznym nakładzie 40 sztuk.

Zobacz także: Moda na jesień 2024. To będzie trendy

DESIGN MODELU G-SHOCK X JANUSZ WALCZUK GA-2100 -1A1JW01

Bazą modelu jest klasyczny zegarek GA-2100-1A1ER w czarnej odsłonie z czarnymi indeksami. Pasek zdobi zaprojektowany we współpracy z artystą wzór w kolorze fioletowym, który często pojawia się w twórczości artysty. Zegarek wyposażony jest w podświetlenie Super Iluminator, pokrycie wskazówek Neobrite, funkcję czasu światowego, stoper, timer, 5 alarmów dziennych, kalendarz automatyczny, carbon core guard. Dodatkowo, jak na G-SHOCK przystało, zegarek posiada wodoszczelność do 20 bar (ISO 22810) oraz 3-letnią baterię. Całość została zapakowana w pudełko, które posiada podpis rapera oraz logotyp marki.

Inspiracją dla zaprojektowania designu mojego zegarka G-SHOCK było nocne miejskie życie Żoliborza, dzielnicy Warszawy. Miejsca, w którym żyję i pracuję na co dzień. Główne dwa motywy kolorystyczne mają symbolizować odpowiednio: światła miasta oraz nocne życie Warszawy - czerń i fiolet - powiedział Janusz Walczuk.

GDZIE KUPIĆ MODEL G-SHOCK X JANUSZ WALCZUK GA-2100 -1A1JW01

Ten ultra limitowany zegarek G-SHOCK dostępny jest wyłącznie w wybranych sklepach sieci Time Trend oraz na timetrend.pl.

i Autor: materiał prasowy G-SHOCK