Ulubiony krem wielu osób w nowej odsłonie. Teraz dostępny w wersji do ciała

Formuła oparta na wyjątkowym połączeniu składników, takich jak skwalan i odporny na ekstremalne warunki Glacial Glycoprotein, działa w sposób natychmiastowy, wypełniając luki między komórkami skóry i zapobiegając utracie wody. Lekka konsystencja kremu sprawia, że wchłania się błyskawicznie, jednocześnie tworząc warstwę ochronną, która dba o skórę w każdych warunkach – od upałów po mrozy, a nawet po trzech prysznicach.

Kluczowe składniki:

Glacial Glycoprotein: Wzmacnia osłabione komórki bariery skórnej, zapewniając silniejsze nawilżenie.

Pro-Ceramid: Uszczelnia wilgoć w skórze, wzmacniając jej naturalną barierę ochronną.

Ectoin & Squalane: Tworzy hydrofilm na powierzchni skóry, który chroni przed wysuszeniem.

Krem numer #1 od Kiehl’s teraz w wersji do ciała! Stworzony z myślą o kompleksowej pielęgnacji, Ultra Body Mega Moisture Squalane Cream to wyjątkowa nowość, która poszerza kultową gamę Ultra Facial – uwielbianą na całym świecie linię marki Kiehl’s. Bezzapachowa formuła kremu sprawia, że jest on odpowiedni dla wszystkich typów skóry, w tym wrażliwej oraz skłonnej do takich problemów jak egzema, trądzik różowaty czy łuszczyca.

Dla pełnej pielęgnacji całego ciała rekomendujemy połączenie Ultra Body Mega Moisture Squalane Cream z bestsellerowymi produktami z linii Ultra Facial, takimi jak Ultra Facial Cream czy nowo wprowadzonym Ultra Facial Barrier Balm.

Kiehl’s Ultra Body Mega Moisture Squalane Cream – Twoja codzienna ochrona przed suchością skóry!