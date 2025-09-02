Uma Thurman i PinkPantheress w filmowej kampanii Zalando na sezon jesień/zima 2025

Kampania, będąca rozwinięciem koncepcji Zalando „W co mam się ubrać?”, zmienia codzienne pytanie o stylizację w ekscytującą możliwość czerpania inspiracji z otoczenia i odkrywania własnego stylu. Zalando zachęca, by porzucić sztywne ramy trendów i potraktować ubrania jak przestrzeń wolności, ekspresji i autentyczności.

Tłem kampanii są barwne targowiska - miejsca tętniące życiem i różnorodnością. Motyw sobowtórów wprowadza element zaskoczenia i zabawy: Uma Thurman przechadzając się wśród stoisk, spotyka swoje alter ego, pokazując, że modowe inspiracje mogą przyjść z każdej strony i od każdej osoby.

Z charakterystyczną lekkością i wyczuciem stylu, PinkPantheress podkreśla to, co w kampanii najważniejsze - niezależność w wyrażaniu siebie, eksperymentowanie i autentyczność.

- Styl to coś więcej niż ubrania - to sposób, by odkrywać wszystkie strony siebie - mówi Uma Thurman. - Uwielbiam to, że kampania zmienia pytanie „W co mam się ubrać?” w coś ekscytującego, zamiast przytłaczającego. Przypomina, że moda powinna dawać wolność, a nie ograniczać.

PinkPantheress dodaje: - Z modą mam tak jak z muzyką - lubię eksperymentować, mieszać inspiracje i szukać tego, co naprawdę moje. Ta kampania to celebracja tej swobody i pewności siebie.

Za kreację kampanii odpowiada uznany stylista Pau Avia, autorem zdjęć jest Lukas Wassmann, a reżyserią filmu zajął się duet Bradley & Pablo. Połączenie wysokiej mody, kinowej narracji i subtelnego humoru sprawia, że kampania jest niezwykle energetyczna. Kolekcje na sezon jesień-zima 2025, pełne odważnych proporcji, bogatych tekstur i stylowych warstw, zachęcają, by w codziennej modzie czerpać radość, budować pewność siebie i wyrażać swoją kreatywność.

Kampania podkreśla także nową funkcję Tablice dostępną już na wszystkich rynkach Zalando, stworzoną, by jeszcze mocniej wspierać twórczą swobodę. Wizualne tablice inspiracji pozwalają klientom odkrywać, kolekcjonować i porządkować pomysły zgodnie z ich indywidualnym stylem.

Od wybiegu do codziennego stylu: Zalando zostaje partnerem modowym nowego sezonu Top Model Polska

Aby inspirować Polaków do odważnego wyrażania siebie przez modę, Zalando zostało jedynym partnerem modowym oraz fundatorem nagrody głównej 14. edycji "Top Model Polska". Premiera odbędzie się 3 września. Uczestnicy programu będą mieli dostęp do garderoby Zalando i stref stylizacji, co umożliwi im odkrywanie najnowszych trendów. Wszystkie stylizacje zaprezentowane w programie zostaną udostępnione na Zalando w formie starannie wyselekcjonowanych kolekcji, umożliwiając szybkie przeniesienie modowych inspiracji z ekranu do rzeczywistości.

- Moda powinna być ekscytującą okazją do odkrywania i wyrażania własnego stylu - podkreśla Małgorzata Sokolik, Head of Marketing CEE w Zalando. - Dzięki współpracy z Top Model udostępniamy klientom inspirujące stylizacje z programu, by mogli przenieść tę kreatywność i pewność siebie do swojego codziennego życia.

Jesień w Zalando to styl, który nie stoi w miejscu – ma inspirować, prowokować i trochę namieszać. Jako partner programu Top Model, platforma startuje z nową kampanią w social mediach, której punktem wyjścia jest pytanie: „W co mam się ubrać?”. W roli przewodników po trendach zobaczymy ikony stylu i osobowości, które nie boją się eksperymentować: Kasię Sokołowską i Dominika Więcka. Oprócz tego w kampanii wezmą udział inni twórcy internetowi oraz influencerzy związani z Top Model.

Nowe jesienno-zimowe kolekcje są już dostępne w sprzedaży na stronie www.zalando.pl.

iProspect - zakup i planowanie mediów,

dentsu Polska - Kreacja i Produkcja Billboardów Sponsorskich,

Przestrzeń - Kreacja Social Media, Shootme - Produkcja Social Media

i Autor: Zalando/ Materiały prasowe