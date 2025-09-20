Umilaj sobie czekanie! Nie tylko w grudniu

Sprzedaż limitowanych kalendarzy rozpocznie się 25 września o godzinie 12:00. Aby mieć pewność, że uda się zdobyć wymarzony egzemplarz, warto zapisać się na przypomnienie.

W ofercie dostępne::

The K-alendar - K-Beauty (tegoroczny nowicjusz!)

Mind Glown - viralowe bestsellery

Man-datories - kompleksowa pielęgnacja dla mężczyzn

24K - kosmetyki z najwyższej półki

25 Days of Bea-you-ty - hity By Lyko w pełnowymiarowych wersjach

The K-alendar

Debiutujący w tym roku kalendarz inspirowany K-Beauty. Znalazły się w nim zarówno viralowe bestsellery, jak i najnowsze propozycje z segmentu koreańskiej pielęgnacji. Wśród marek obecnych w kalendarzu są m.in. Beauty of Joseon, COSRX oraz Erborian. Oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych zestaw obejmuje także produkty do makijażu i pielęgnacji włosów, tworząc kompleksową propozycję dla fanów koreańskich trendów kosmetycznych.

Mind Glown

Starannie skomponowany zestaw bestsellerowych produktów do makijażu, pielęgnacji twarzy i włosów oraz zapachów. Wśród nich znajdują się zarówno cenione klasyki, takie jak Rituals, Milk Makeup czy Olaplex, jak i najnowsze propozycje takich marek jak m.in. Scandy. Mind Glown spełnia wszystkie beauty zachcianki.

Man-datories

Kalendarz dedykowany mężczyznom - konkretna dawka wszystkiego, co najlepsze i niezbędne: pielęgnacja włosów, brody, ciała i twarzy. Zawiera starannie dobrany zestaw produktów, które odpowiadają na wszystkie kluczowe potrzeby współczesnej pielęgnacji. W środku znalazły się zarówno uznane klasyki, jak i nowoczesne formuły pielęgnacyjne. Wśród obecnych marek wyróżniają się m.in. Rituals, Molton Brown, Vichy oraz Waterclouds

24K

To prawdziwa perełka wśród kalendarzy – makeup, zapachy, pielęgnacja i włosy, wszystko prosto z najwyższej półki.Zestaw obejmuje ekskluzywne produkty od renomowanych marek, takich jak Oribe, Balmain czy Sisley, oferując unikalne doświadczenie dla najbardziej wymagających odbiorców.

By Lyko – 25 Days of Bea-you-ty

Wyjątkowa, autorska propozycja świąteczna By Lyko, zaprojektowana z myślą o miłośnikach kosmetyków, którzy oczekują nie tylko skuteczności, ale i wyjątkowości, wypełniony pełnowymiarowymi hitami z portfolio marki.