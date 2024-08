Unikalna kolekcja odzieży. Wystawiają ją w Muzeum Andy'ego Warhola, a ty będziesz mógł kupić te ubrania!

Globalny detalista odzieżowy UNIQLO ogłasza premierę nowej kolekcji UT (UNIQLO T-shirt), upamiętniającej wystawę KAWS + Warhol, która obecnie jest prezentowana w Muzeum Andy'ego Warhola w Stanach Zjednoczonych i w najbliższym czasie będzie podróżować po całym świecie. Nowa linia dostępna będzie w sklepach UNIQLO oraz w sklepie internetowym uniqlo.com od piątku, 23 sierpnia.

UNIQLO przedstawia nową, wyjątkową kolekcję, prezentującą twórczość Andy’ego Warhola (1928-1987), kluczowego przedstawiciela sztuki XX wieku, oraz KAWS, wiodącego artysty sztuki współczesnej. Linia łącząca ikoniczne motywy obu artystów, pozwala każdemu poczuć bliskość z ich dziełami. Art book z wystawy KAWS + Warhol będzie dostępny wyłącznie w sklepach UNIQLO i na stronie uniqlo.com przed oficjalną premierą wydawniczą.

Kolekcja kapsułowa: od dresów po kurtki

Kolekcja UT KAWS + Warhol, dostępna wyłącznie w sklepach UNIQLO*, powstała we współpracy z Fundacją Andy'ego Warhola na rzecz Sztuk Wizualnych (The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts), która od wielu lat kontynuuje dziedzictwo artysty, prezentując światu sztukę, poprzez komercyjne produkty tworzone wraz z UNIQLO. Szeroka gama wzorów przedstawia charakterystyczne postaci KAWS w połączeniu ze słynnymi motywami z obrazów Warhola. Oprócz T-shirtów, w kolekcji znajdą się także bluzy, kurtki, skarpetki, torby materiałowe oraz odzież dziecięca. Klienci w każdym wieku mogą zanurzyć się w świat sztuki KAWS i Andy'ego Warhola.

Światowa prapremiera książki artystycznej

Książka artystyczna powiązana z wystawą KAWS + Warhol będzie dostępna wyłącznie w sklepach UNIQLO oraz w sklepie internetowym UNIQLO, jeszcze przed oficjalną premierą wydawniczą. Publikacja prezentuje sztukę KAWS i Andy'ego Warhola, porównując i ukazując nowe spojrzenie na twórczość tych dwóch, najbardziej popularnych artystów. Obszerna zawartość książki obejmuje wywiad z KAWS, eseje historyków sztuki i kuratorów oraz obrazy z instalacji wystawowej. Klienci, którzy zakupią książkę w UNIQLO, otrzymają także limitowaną torbę na ramię jako prezent.

Komentarze do kolekcji

KAWS

„To wielka przyjemność móc wydać katalog wystawy KAWS + Warhol we współpracy z moim wieloletnim partnerem - marką UNIQLO. Jestem zaszczycony, że mam okazję zaprezentować swoje prace obok sztuki Andy'ego Warhola, wizjonera, który inspiruje pokolenia. Aby uczcić tę okazję, UNIQLO wprowadza kolekcję kapsułową, która łączy nasze prace, odzwierciedlając sposób, w jaki wystawa w The Andy Warhol Museum zestawia naszą twórczość obok siebie”.

Michael Dayton Hermann

Dyrektor ds. licencjonowania, marketingu i sprzedaży, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts

„Fundacja Andy’ego Warhola z radością nawiązuje współpracę z KAWS i UNIQLO, aby ukazać sztukę Warhola w świeży i nieoczywisty sposób. Dochód ze sprzedaży tej kolekcji będzie wsparciem dla działalności naszej Fundacji na rzecz promowania sztuk wizualnych”.

Patrick Moore

Były dyrektor Muzeum Andy’ego Warhola i kurator wystawy KAWS + Warhol

"Wystawa KAWS + Warhol nie byłaby kompletna bez szerokiego zasięgu komercyjnego UNIQLO. Obaj artyści zburzyli tradycyjne granice między sztuką komercyjną a sztuką piękną. Za sprawą UNIQLO - wystawa, produkty i piękny katalog mogą dotrzeć do ogromnej międzynarodowej publiczności”.

i Autor: materiał prasowy Uniqlo

