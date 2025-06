Unikalne połączenie peptydów sygnałowych w nowych produktach z linii Pepti&More od Awesome Cosmetics

Pepti&Glare – serum, które rozświetla i uelastycznia

Lekka, żelowa konsystencja serum Pepti&Glare zapewnia natychmiastowy komfort, a zaawansowana formuła oparta na pięciu peptydach i mimetyku kwasu hialuronowego – Tremelli – skutecznie stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Serum łagodzi podrażnienia, rozświetla cerę i poprawia jej koloryt, jednocześnie wzmacniając naturalną barierę ochronną.

Zawarty w serum Palmitoyl Tripeptide-1 wspomaga procesy naprawcze w skórze właściwej, wzmacniając jej strukturę. Palmitoyl Tetrapeptide-7 redukuje mikrostany zapalne i poprawia elastyczność, natomiast Palmitoyl Hexapeptide-12 wspiera regenerację i poprawia gładkość skóry. Ich działanie uzupełniają Palmitoyl Dipeptide-10 i Palmitoyl Pentapeptide-4. Tremella Fuciformis Extract, znany również jako grzyb śnieżny, wykazuje właściwości nawilżające przewyższające tradycyjny kwas hialuronowy, a jednocześnie poprawia barierę hydrolipidową.

Badania aplikacyjne potwierdzają skuteczność serum – po 4 tygodniach stosowania elastyczność skóry wzrosła o ponad 15%, rozmiar zmarszczek płytkich zmniejszył się o 10,58%, a średnich o 11,25%. Dodatkowo koloryt skóry poprawił się o ponad 10% i co ważne, aż 99,8% składu produktu to składniki pochodzenia naturalnego, dzięki czemu serum idealnie wpisuje się w potrzeby nowoczesnej, świadomej i ekologicznej pielęgnacji.

Pepti&Firm – krem, który działa głęboko i łagodnie

Pepti&Firm to rewitalizujący krem do twarzy przeznaczony do codziennego stosowania – rano i wieczorem. Lekka, ale odżywcza formuła łączy działanie trzech peptydów (Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7 i Palmitoyl Hexapeptide-12) z kompleksem odżywczych substancji aktywnych. Palmitoyl Tripeptide-1 i Palmitoyl Tetrapeptide-7 wspomagają odbudowę struktury skóry, redukują mikrostany zapalne oraz poprawiają gęstość i elastyczność. Palmitoyl Hexapeptide-12 wspiera procesy naprawcze i poprawia wygładzenie naskórka, co widocznie redukuje oznaki starzenia.

W składzie kremu znajduje się również olej chaulmoogra, znany ze swoich właściwości łagodzących, antybakteryjnych i przeciwzapalnych – idealny dla skóry problematycznej. Masło cupuacu i olej z pestek jabłka intensywnie nawilżają, wzmacniają barierę lipidową oraz chronią skórę przed utratą wilgoci. Hialuronian sodu działa w głębokich warstwach skóry, zapewniając długotrwałe nawilżenie, a olej z pistacji wygładza, zmiękcza i wspiera funkcje regeneracyjne. Carragen, czyli ekstrakt z chrząstnicy kędzierzawej zwiększa ochronę komórkową przed szkodliwym działaniem środowiska i promieniowaniem UV.

Krem ujędrnia, wygładza, rozświetla i intensywnie regeneruje skórę, nie obciążając jej ani nie pozostawiając tłustej warstwy – dlatego doskonale sprawdza się również pod makijaż. Zalety kremu podkreślają też przeprowadzone badania - po 4 tygodniach użytkowania elastyczność skóry wzrosła o 12%, TEWL czyli utrata wody przez naskórek zmniejszyła się o ponad 24%, a zmarszczki płytkie i średnie uległy redukcji odpowiednio o 12,30% i 11,16%.

Peptydy – inteligentne wsparcie dla skóry

Zastosowane w linii Pepti&More peptydy sygnałowe to inteligentne składniki aktywne, które wysyłają skórze sygnał do regeneracji. Wspierają produkcję kolagenu i elastyny, działają prewencyjnie, a ich regularne stosowanie pozwala zmniejszyć widoczność zmarszczek, poprawić napięcie i strukturę skóry. Zarówno serum, jak i krem można stosować niezależnie od wieku, szczególnie w pielęgnacji skóry z pierwszymi oznakami starzenia.

Produkty z serii Pepti&More to nie tylko skuteczność – to codzienna dawka pięknopoczucia. Oprócz nowego kremu i serum, w linii peptydowej znajduje się też krem nawilżający Pepti&Moist oraz zestaw kremów pod oczy i na powieki na dzień i noc Pepti&Rise i Pepti&Renew.

Krem nawilżający Pepti&Moist to formuła stworzona z myślą o intensywnym, codziennym wsparciu skóry suchej, odwodnionej i wrażliwej. Dzięki zawartości peptydów (Palmitoyl Pentapeptide-4 i Palmitoyl Tetrapeptide-7), trehalozy oraz MARSturizer™, kosmetyk nie tylko długotrwale nawilża, ale też wyraźnie poprawia elastyczność i wspiera regenerację naskórka, jednocześnie wzmacniając barierę ochronną skóry. Krem szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy, a skóra już po kilku dniach stosowania staje się gładsza i bardziej promienna.

Dopełnieniem pielęgnacji są dwa kremy pod oczy i na powieki – Pepti&Rise na dzień oraz Pepti&Renew na noc. Pierwszy z nich, wzbogacony o peptydy oraz kolagen roślinny, działa liftingująco, unosi górną powiekę i niweluje oznaki zmęczenia, dając efekt rozświetlonego spojrzenia od rana. Wieczorna wersja Pepti&Renew działa regenerująco, wygładza drobne zmarszczki, redukuje cienie i opuchliznę oraz wspiera nocną odbudowę delikatnej skóry wokół oczu. Oba kremy zostały przebadane okulistycznie, co czyni je bezpiecznymi nawet dla wrażliwych oczu, a ich skuteczność to efekt starannie opracowanej, wielowarstwowej pielęgnacji opartej na nowoczesnej biotechnologii i sile naturalnych składników. Lekka, przyjemna konsystencja, subtelne zapachy i eleganckie opakowania sprawiają, że codzienna pielęgnacja staje się rytuałem. Wybierając produkty z linii Pepti&More, wybiera się nie tylko zdrową skórę, ale też uważność dla własnych potrzeb, bo pielęgnacja to troska – zarówno o ciało, jak i o nastrój.

