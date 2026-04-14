Uspokój reaktywną skórę, czyli pielęgnacja dla wrażliwców

Problem nadreaktywności skóry wpisuje się w szerszy trend wzrostu świadomości na temat holistycznego podejścia do zdrowia i urody. Konsumentki coraz częściej poszukują produktów, które nie tylko obiecują natychmiastowe efekty, ale także wspierają długoterminową kondycję skóry, działając na jej podstawowe potrzeby. To odejście od powierzchownej pielęgnacji na rzecz zrozumienia mechanizmów, które leżą u podstaw zdrowej i odpornej skóry, jest kluczowe w dobie rosnących wyzwań środowiskowych i stresu cywilizacyjnego

Oprócz stosowania odpowiednich dermokosmetyków, w walce z nadreaktywnością skóry kluczowe są także codzienne nawyki. Pamiętaj o delikatnym oczyszczaniu twarzy, unikając silnych detergentów i gorącej wody, które mogą naruszać barierę hydrolipidową. Włącz do diety produkty bogate w kwasy omega-3 (np. tłuste ryby, siemię lniane), które wspierają zdrowie skóry od wewnątrz. Nie zapominaj również o odpowiedniej ilości snu i technikach relaksacyjnych, gdyż stres jest jednym z głównych czynników zaostrzających objawy skóry reaktywnej.

Zgodnie z danymi z badań międzynarodowych i europejskich, nawet 60 – 70% kobiet deklaruje okresową lub stałą nadreaktywność skóry, a trend ten jest szczególnie widoczny wśród mieszkanek miast, narażonych na stres, zanieczyszczenie środowiska i intensywny tryb życia. Również w Polsce rośnie świadomość znaczenia prawidłowego funkcjonowania bariery hydrolipidowej oraz potrzeby stosowania pielęgnacji, która wspiera skórę w zachowaniu równowagi i odporności. W odpowiedzi na te wyzwania marka Sesderma prezentuje nową linię dermokosmetyków SESCACAY – innowacyjną pielęgnację przeciwstarzeniową opracowaną z myślą o skórze wymagającej regeneracji i wzmocnienia.